COMIDA ERA USADA PARA A FABRICAÇÃO ARTESANAL DA CACHAÇA “MARIA LOUCA”

07/01/20 - 06:12:13

Uma revista de rotina realizada no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), no último domingo (05) no município de Tobias Barreto, encontrou 19 galões de cachaça artesanal, fabricada por detentos.

Os agentes penitenciários encontraram uma grande quantidade de resto de comida armazenados em galões de água, usados para fabricar a “Maria louca”, como é conhecida a cachaça.

No local, os agentes ainda encontraram chunchos [armas artesanais] e aparelhos celulares.

Foto SSP