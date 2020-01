Decisão de candidato petista

Até sexta-feira muitas conversas vão rolar. É o dia em que o Partido dos Trabalhadores vai decidir se disputará as eleições municipais de Aracaju, com provável indicação do candidato. A Direção Nacional do partido tem esse objetivo, através de sugestão do ex-presidente Lula, mesmo que tenha sido posta a alternativa de fazer composição com legendas com posições semelhantes. O vice-presidente nacional do PT está firme e vai colocar seu nome como pré-candidato à sucessão de Edvaldo Nogueira.

Márcio Macedo intensificou as conversas dentro do partido e conta com o apoio do Diretório Municipal e de outras tendências petistas. Mas, mesmo que Macedo desista – o que parece impossível – um outro nome se põe à disposição: o de Silvio Santos, que já esteve vice-prefeito de Edvaldo Nogueira em outro momento, inclusive por indicação do ex-governador Marcelo Déda. Edvaldo e Déda sempre atuaram no mesmo campo político. Hoje, se o ex-governador estivesse vivo, apoiaria Nogueira sem a menor dúvida e o PT não se rebelaria.

A pré-candidatura de Márcio Macedo é legítima e democrática. Quem está de acordo comemora, mas aqueles que se revelam contra, preferindo manter a aliança formada em 2016, tem a consciência de que interrompe o projeto político construído por Déda, além de naturalmente romper com o governador Belivaldo Chagas (PSD), que deixa claro o seu apoio à reeleição. Edvaldo vem expondo um trabalho em Aracaju que impressiona a sociedade e chama a atenção do eleitor. Com uma observação: sem qualquer denúncia que identifique atos de corrupção, protecionismos e desmandos.

É uma administração séria, o que não merece distinção porque se trata de obrigação do bom gestor.

Apesar de anunciar que só tratará sobre sucessão municipal entre março e abril, Edvaldo vem conversando com lideranças do bloco. Ontem foi a vez do presidente regional do PT, deputado federal João Daniel. Os dois tiveram reunião longa e o prefeito pediu formalmente o apoio do PT à sua reeleição. João disse-lhe que levaria o pedido à reunião do partido, para uma decisão colegiada. Particularmente, o deputado é simpático à permanência do PT no bloco que apoia a continuidade de Edvaldo na Prefeitura.

Informações de tendências petistas admitem que o lançamento de candidatura própria já esteve na ordem do dia e irredutível, mas no momento há um abrandamento, em razão do quadro político que se expõe. Além disso, o PT tem aliança histórica com Edvaldo Nogueira, sem que haja motivo para interrompê-la nas eleições deste ano. Até sexta-feira será conhecida a decisão e, provavelmente, as consequências futuras dela.

Edvaldo sem partido

O prefeito Edvaldo Nogueira está sem partido. Anunciou ontem sua saída do PCdoB e está “leve, livre e solto” para fazer opção por outra legenda. Isso acontecerá entre março e abril.

*** Edvaldo tem convites de vários partidos e vai conversar com todos, mas sua preferência é o PDT.

*** O prefeito já teve conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e com o deputado federal Fábio Henrique.

Não pode subestimar

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) não está falando em política, “mas talvez ainda essa semana tenha as primeiras conversas sobre sucessão municipal em Aracaju”.

*** JB acha que na disputa pela Prefeitura da Capital não se pode subestimar ninguém.

*** Jackson se mantém em ‘recesso’ e curte sua casa de praia na Barra dos Coqueiros.

Parecer de direita

Jackson Barreto admite que a chapa a ser encabeçada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, que disputará a reeleição, não pode ter conotação de direita.

*** Admite que esta próxima eleição tenha viés ideológico e não será igual à de 2018.

*** Para ele, a situação ideológica será um dos componentes do pleito e ficará clara durante a disputa eleitoral de outubro.

Maioria contaminada

A certeza de crescimento do Estado a partir deste ano já contaminou setores do Governo que trabalham no planejamento de projetos, incentivados pelo prenuncio de bons tempos, disse ontem um ilustre assessor.

*** O setor produtivo também está muito animado e se excede em otimismo sobre o crescimento do Estado, concluiu

Patriota convida Gilmar

O presidente estadual do Patriota, Uezer Marques, teve conversa ontem com o deputado Gilmar Carvalho (PSC) e o convidou para filiar-se ao partido e ser candidato a prefeito pela sigla.

*** Gilmar lhe disse que só tomará qualquer posição depois da decisão do TRE, quanto ao seu pedido de desfiliação do PSC.

Há um problema

O Patriota tem um nome que também reinvidica candidatura à Prefeitura de Aracaju, que é a vereadora Emília Corrêa, integrante do grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Gilmar Carvalho também avisa que nada fará sem antes conversar com Emília.

Vice de Daniele

A fonte é de Brasília: Há conversas entre ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) e o senador Alessandro Vieira, sobre as eleições à Prefeitura de Aracaju.

*** O PSB quer indicar o vereador Elber Batalha como vice da delegada Daniele Garcia, que disputará a Prefeitura pelo Cidadania.

Não tem conversado

Valadares Filho disse que não tem conversado com o senador Alessandro Vieira, mas isso não significa que “não possamos conversar. Pelo contrário, devemos dialogar sempre que necessário”.

*** Lembrou que o PSB tem definição sobre a construção de candidatura própria, que deve ser confirmada mais adiante.

*** Valadares não revela, mas o provável candidato a prefeito será ele, porque o seu nome é bem citado pela maioria dos correligionários.

Posições antagônicas

Reunião do PT se realiza sexta-feira, na sede do partido. Além de definir a formação de diretórios municipais (membros) vai decidir sobre candidatura a prefeito de Aracaju.

*** A previsão é de que seja uma reunião movimentada, em razão de posições políticas antagônicas dentro do partido, o que é natural e democrático.

Segura a Barra

O prefeito Airton Martins, da Barra dos Coqueiros, está decidido: só fala em sucessão municipal em março e abril. Até lá anunciará seu candidato.

*** Disse que neste momento prefere construir obras de sua administração e admite que não dá para misturar as duas coisas ao mesmo tempo.

Confiança e vendedores

O Confiança vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e quer retirar todos os vendedores ambulantes que comercializam refrigerantes, picolés, roletes, balas, amendoins e cervejas nas arquibancadas do Batistão.

*** O próprio time pretende explorar comercialmente as vendas internas, dentro de um estádio público, como se estivesse em uma área privada.

Zezinho sai em defesa

O deputado estadual Zezinho Guimarães considera isso um abuso com pequenos comerciantes que vendem esses produtos no Batistão. Foi ao governador Belivaldo Chagas solicitar que não permita que isso aconteça.

*** – O Confiança quer massacrar o pequeno vendedor ambulante que atua no estádio, para assumir toda a comercialização de produtos. Isso é um absurdo que prejudica essa pequena atividade comercial, disse.

Para Edna

Plenário de hoje é dedicado a Edna Guimarães, que morreu ontem. Ela é irmã da jornalista Sacuntala Guimarães e da desembargadora Iolanda Guimarães.

Edna era uma amiga e sua morte surpreendente e abala a família.

Um bom bate papo

Festa de Reis – Cidades do interior comemoraram ontem o Dia de Reis, com atos religiosos e, principalmente, utilizando as tradicionais “cabacinhas”.

Volta ao normal – Aracaju começa a voltar à sua normalidade, depois dos festejos de final de ano e, mesmo com recessos do legislativo e judiciário.

Trocas e filiações – Muita coisa vai acontecer até março e algumas surpresas vão ocorrer com troca e novas filiações partidárias.

Um mistério – Ainda sem uma decisão definitiva em relação à Prefeitura de Canindé do São Francisco. O prefeito Ednaldo da Farmácia é um ‘mistério’.

Sukita agita – Apesar de não poder disputar as próximas eleições, o ex-prefeito Manoel Messias Sukita, de Capela, agita a pré-campanha naquela cidade.

Plano de Saúde – O STJ fará audiência pública dia 10 de fevereiro para discutir a validade de cláusula contratual de plano de saúde por idade.

Em todo País – Nas próximas eleições, em outubro, cada sigla terá de disputar sozinhas as cerca de 58 mil cadeiras de vereador em todo o país.

De Cláudio Nunes – Bolsonaro afirmou a O Globo que quem lê jornais fica “desinformado”, que jornalistas são “uma espécie em extinção” e precisam ser cuidados pelo Ibama.

Ladrão faz BO – Olivan Prado posta no Twitter, que no Paraná um ladrão faz B.O. na delegacia após apanhar de dono da casa que assaltou.