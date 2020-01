DOMINGUINHOS É ESCOLHIDO PELO PT PARA DISPUTAR A PREFEITURA DE ESTÂNCIA

07/01/20 - 05:07:02

Na noite desta segunda-feira, 06 de janeiro de 2019, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores decidiu por unanimidade o nome de José Domingos Machado Soares (Dominguinhos) para disputar a prefeitura nas Eleições 2020. Todas as tendências partidárias estiveram presentes na reunião ampliada do Diretório Municipal e num clima de total unidade o PT terá sim uma candidatura própria para disputar o Paço Municipal.

Logo no início da reunião o presidente do Partido dos Trabalhadores em Estância, Dominguinhos Machado, falou que não há melhor momento para uma candidatura própria para fortalecer o partido e contribuir com a construção das chapas proporcionais.

Joaldo Santos, ex-interventor do HRAM, fez uma excelente fala quando disse que o PT caminha para uma unidade histórica onde o maior lucro é o da sociedade estanciana, que poderá desfrutar de um novo momento no Partido dos Trabalhadores. Já o Secretário Estadual de Organização, Mário Dias, foi categórico quando disse que 2020 não será apenas um ano de eleição qualquer e sim o ano da eleição que dará ao povo estanciano a oportunidade de experimentar uma gestão petista.

A Vice-Presidenta da PT em Estância, a professora Ivônia Aparecida, falou que sempre foi um sonho da Articulação de Esquerda, que o Partido dos Trabalhadores saísse com candidaturas próprias e que com certeza a AE, assim como o professor Dudu e todos os membros apoiarão uma candidatura petista e compromissada com a classe trabalhadora.

“Uma candidatura que nasce do desejo de sua militância com certeza é uma candidatura para valer. Porém, só a CNB não têm condições de carregar uma candidatura própria sozinha, portanto, é mais que importante que todas as forças estejam nesta construção, somando forças e aglutinando pessoas. Estou muito feliz e não há dúvidas que o PT apresentará um excelente programa de governo para nossa Cidade Jardim“, disse Dominguinhos à redação do Entre Notícias.

O vereador Artur Nascimento também falou do momento no qual o PT saiu fortalecido após às eleições 2018. “O PT têm representatividade e não pode sair à reboque de qualquer um. A eleição está aberta, vamos ocupar às ruas e dá ao povo estanciano uma opção diferente. Apoio totalmente o nome de Dominguinhos para nos liderar-nos neste processo”, disse Artur.

Ao fim da reunião, o Presidente do PT em Estância e agora pré-candidato oficial do partido, Dominguinhos Machado, disse que o PT em Sergipe tem uma herança enorme, deixadas por Lula, Dilma e Déda, e não vamos pegar esse espólio e entregar de mãos beijadas a qualquer um. “Esse é o partido da juventude, dos movimentos sociais, enfim, é o partido de toda classe trabalhadora. Ser do PT me enche de orgulho, agradeço imensamente ao povo estanciano pelas oportunidades que tive no parlamento, mas agora é hora de buscar novos meios de ajudar a nossa amada Estância”, disse Dominguinhos.

Foto assessoria

Por Cláudio Hiroshy – Entre Noticias