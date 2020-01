Edvaldo, livre para voar

07/01/20 - 08:05:14

Após quase quatro décadas filiado ao PCdoB, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, está à procura de um novo domicílio político. Reunido com a direção comunista, ele explicou que deixa a legenda por uma contingência eleitoral. É que o PCdoB não alcançou a cláusula de barreira na eleição passada, estando impossibilitado de fazer propaganda no rádio e na televisão, além de não ter direito aos recursos do fundo eleitoral. Como pretende disputar a reeleição, Nogueira precisa de um partido estruturado e com tudo que os adversários têm direito. Várias legendas querem o passe político de Edvaldo, porém o mais provável é ele se filiar ao PDT, definição que só deverá ocorrer em março. Aguardemos, portanto!

Batata quente

E o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Luiz Augusto Ribeiro, quer a ajuda dos demais conselheiros para descascar uma batata quente chamada Flávio Conceição. Para tanto, convocou uma reunião extraordinária visando discutir o que fazer com “o bode na sala”. Desde que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a indisponibilidade de Clóvis Barbosa, o TCE, que regimentalmente só pode ter sete conselheiros, está com oito. Pior é que as despesas do gabinete de Conceição estão sendo bancadas pelo contribuinte. Misericórdia!

Patriota quer Gilmar

O Patriota ofereceu ficha de filiação ao deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). Formulado por Uezer Marques, presidente da legenda em Sergipe, o convite inclui a candidatura do parlamentar a prefeito de Aracaju. A questão é saber se Uezer conversou antes com a vereadora Emília Corrêa, pré-candidata à prefeitura da capital. Não fosse isso, Gilmar só pode se filiar a outro partido se conseguir autorização judicial, pois do contrário perde o mandato parlamentar. Pensando bem, isso não deve ser problema para Carvalho, pois ele já se aposentou como deputado estadual. Homem, vôte!

Abra o olho

A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, a regulação do humor, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de uma hora por dia de permanência, ao todo, à frente de televisões, celulares, tablets e videogames. Acima dessa idade é recomendável o tempo de até duas horas. Ah, bom!

No estaleiro

E quem passou por uma cirurgia de urgência foi o prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza (PSDB). Ele se sentiu mal, ontem, e procurou ajuda num hospital em Aracaju, sendo diagnosticado com apendicite aguda. Operado, o tucano passa bem, devendo receber alta médica até quinta-feira próxima. A previsão é que o gestor fique uma ou duas semanas no estaleiro. Marcell ainda não informou se durante o repouso pretende se afastar temporariamente da Prefeitura britense. Então, tá!

Bem na fita

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) está comemorando o sucesso do delegado de Polícia Cristiano Barreto como secretário estadual da Justiça: “São três anos sem fugas nos presídios, sem greve e com um trabalho reconhecido por diversos órgãos”, festeja o parlamentar. E por falar no trabalho de Cristiano, os agentes penitenciários interromperam, ontem, a fabricação da cachaça chamada “Maria Louca” na penitenciária de Tobias Barreto. Marminino!

Carona elétrica

E quem se posicionou contra a pretendida taxação da energia solar foi o deputado federal Gustinho Ribeiro (PSD). O moço pegou carona no discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), contrário à proposta de taxação apresentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para Gustinho, taxar a energia solar é um ataque ao desenvolvimento do Brasil. É, pode ser!

Fábrica de monstros

Trancafiar um adolescente em um local sem higiene e cheio de outros garotos infratores não é ressocializá-lo. Seguramente, os jovens colocados no Centro de Atendimento ao Menor sairão dali pior do que entraram. Já está provado que, ao retornarem às ruas, os “hospedes” destes infectos depósitos humanos vão extravasar a raiva dilapidando o patrimônio alheio e ceifando as vidas de inocentes, pois onde foram encarcerados não lhes ensinaram a viver socialmente. Crendeuspai!

A saúde agradece

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) está comemorando a liberação de uma emenda parlamentar para o Hospital e Maternidade São José, em Itabaiana. São R$ 700 mil destinados pelo tucano para custeio das média e alta complexidades. Amorim se disse satisfeito em poder colabora com a unidade de saúde “que presta relevantes serviços a Itabaiana e municípios da região”. Durante o mandato, o ex-senador destinou cerca de R$ 1,3 milhão para aquele hospital e maternidade. Legal!

Sem acordo

“Aviso aos navegantes que não existe nenhum acordo de aliança do PT”. O alerta é do ex-deputado federal e pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo. Ele afirma que, na próxima quinta, as correntes políticas que ganharam as eleições internas do PT vão se reunir e tomar uma decisão. O diabo é que, enquanto Márcio advertia os navegantes, o presidente estadual do partido, deputado federal João Daniel, se reunia com o prefeito Edvaldo Nogueira para tratar, justamente, sobre a aliança política entre o gestor e o PT. Ôxe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 6 de outubro de 1907.