Homem de 70 anos desaparece após ser visto bebendo pela última vez com sua mulher

07/01/20 - 12:49:13

Mistério. Assim está sendo considerado o desaparecimento do senhor Deluzio Ferreira, de 70 anos, que estava bebendo em companhia de sua mulher e um sobrinho no Povoado Grilhados, no município de Pirambu.

Desesperados, familiares do idoso procuram a delegacia do município para registrar a ocorrência e lá, foram informado que o BO teria que ser feito no município de Própria, onde acabou acontecendo o registro.

O misterioso desaparecimento aconteceu no último dia 1º de janeiro, quando Deluzio foi visto em companhia da esposa e de um sobrinho dela e, de lá para cá, ninguém mais soube informar o paradeiro do idoso.

Segundo um dos familiares, Deluzio não era homem de ficar sem entrar em contato com a família. “Nós estamos achando muito estranho o desaparecimento. Esperamos que possamos encontrar ele com vida e por isso que pedimos apoio das autoridades para que nos ajude a encontrar”.

Esse mesmo familiar disse que as informações passadas pela mulher do idoso, são desencontradas, além disso, eles alegam que no primeiro momento foi passado uma versão e em seguida, uma outra história sobre o desaparecimento acabou aparecendo, porém nada de concreto.

Os familiares explicam que o fato aconteceu, coincidentemente, quando ele recebia a sua aposentadoria e, embora não quisessem fazer acusações, disseram que “é uma coincidência e muito estranho o que está acontecendo”.

Colaborou com informações a radialista Magna Santana

Munir Darrage