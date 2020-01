Hospital Regional de Glória realizou 680 procedimentos obstétricos em 2019

07/01/20 - 16:20:10

Durante o ano, o hospital realizou avanços com reformas, otimizou o atendimento e aumentou o corpo clínico

O Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, localizado no alto sertão sergipano, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), concluiu o ano de 2019 com 76.130 atendimentos e 1707 internações. Também foram realizados 680 procedimentos obstétricos, sendo 371 partos normais, 183 partos cesáreos e 126 curetagens. Pensando em proporcionar uma assistência de qualidade e humanizada, durante o ano, o hospital realizou avanços na estrutura, otimizou o atendimento e aumentou o corpo clínico.

A unidade contou com investimentos em obras de ampliação e reformas, sendo entregue um novo bloco cirúrgico com quatro salas, uma de parto normal, outra de pré-parto, nova Central de Material e Esterilização, laboratório, farmácia e almoxarifado, novo setor administrativo e novas enfermarias para internação. Vale ressaltar que as obras foram essenciais para servir como retaguarda da clínica médica no período de surto viral. Além disso, foram entregues novas enfermarias para obstetrícia e novo refeitório.

De acordo com a superintendente do Hospital Regional de Glória, Maria Luísa Oliveira Dantas, na assistência, a unidade contou com a inclusão de médicos, bem como enfermeiro no Núcleo Interno de Regulação (NIR).

“Aumentamos o corpo clínico com a chegada de seis novos médicos para o atendimento no pronto socorro. Já no NIR houve a inclusão de um enfermeiro, o que trouxe um ganho considerável na qualidade técnica dos relatórios apresentados nas regulações e transferências internas e externas do hospital e no agendamento de exames e avaliações de especialistas nas unidades de referência”, destacou Luísa.

A superintendente ainda destaca a otimização do serviço. “Ressaltamos que houve melhoria no conforto para os pacientes e funcionários com a climatização de algumas enfermarias da clínica médica, chegada de mobiliários novos para o pronto socorro e internações. Também foi realizada a transferência dos confortos dos funcionários para locais adequados e mudança da pediatria para as enfermarias próprias”, salienta.

Fonte e foto SES