HYAGO FRANÇA, PRESIDENTE DO CONFIANÇA, DESISTE DE DISPUTAR VAGA NA CMA

07/01/20 - 11:22:35

O presidente do Confiança, Hyago França, desistiu de disputar uma vaga na Câmara Municipal de Aracaju nas eleições deste ano.

Hyago informou na manhã desta terça-feira (07), que a sua prioridade é o Confiança, e que uma candidatura agora poderia ser prejudicial porque iria desviar seu foco do trabalho esportivo.

Durante a entrevista ao programa Jornal da Fan, Hyago disse que irá se dedicar a campanha da mãe, em Carmóplis e em Aracaju, acompanhará o que for decidido por seu líder político do grupo, do qual faz parte, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Polêmica – as declarações feitas pelo presidente da Associação Desportiva Confiança, Hyago França, no mês de novembro do ano passado, acabou gerando uma polêmica.

À época, o vereador Anderson de Tuca afirmou que “ser candidato é natural, você pode ser, se tiver mais de 18 anos pode ser. Agora dizer que o clube não tem um representante é no mínimo indelicado. Quando o clube está num momento difícil, ai o vereador presta, o vereador é bom”.

Sobre as declarações de do vereador, também à época, Hyago França, disse que “é algo descabido, pois o trabalho que fazemos no clube vem desde 2014, quando assumi a vice-presidência do Confiança. Quem torce de verdade e frequenta o Sabino sabe disso”, comentou Hyago. Para o dirigente, o vereador Anderson de Tuca apenas quis criar polêmica com o intuito de se promover.