LIMPEZA DE PRAIAS DURANTE O PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO É INTENSIFICADO

07/01/20 - 14:57:21

Com a chegada do verão, as cidades litorâneas recebem um fluxo maior de pessoas e a capital sergipana está inserida nessa realidade. Desta forma, a Prefeitura de Aracaju intensificou o cronograma de ações definido e executado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), ampliando as atividades de limpeza, sobretudo na região das praias.

De acordo com o diretor de Operações, Bruno Moraes, a atuação diferenciada das equipes é realizada desde o final do mês de dezembro, período de alta estação para a rede hoteleira. “Por conta do aumento da concentração de turistas nas praias, e, consequentemente, uma produção maior de resíduos, sentimos a necessidade de ajustar as nossas ações para atender com mais agilidade os serviços de limpeza. Por isso, diariamente, estamos atuando com cerca de 30 agentes em serviços de varrição e coleta de lixo em toda a extensão de areia no trecho entre o farol da Coroa do Meio até as praias da rodovia José Sarney”, justifica o diretor.

Divididos em equipes, garis e margaridas realizam o gadanhamento recolhendo materiais diversos, como copos descartáveis, garrafas plásticas, papéis e pequenas embalagens. Além disso, a máquina saneadora é utilizada para reforçar os trabalhos. O equipamento que é operacionalizado de segunda a sábado numa área determinada, entre o farol da Coroa do Meio até a praia da Cinelândia, e remove pequenos resíduos a uma profundidade de até 20 cm.

Outra ação que integra a programação regular dos serviços prestados pela Emsurb na região é a coleta do lixo. “O lixo da Orla de Atalaia é coletado diariamente e quando há uma demanda maior por conta de alguma festividade ou feriado, aumentamos o número de caminhões coletores e agentes de limpeza”, acrescentou Bruno. Ele informou, ainda, que a administração municipal disponibiliza lixeiras no canteiro central da Orla, para que a população faça o descarte correto do lixo.

AAN

Foto: Felipe Goettenauer