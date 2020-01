Matrícula para o Ensino Médio em Tempo Integral começa no dia 20 de janeiro

07/01/20 - 15:36:27

Os estudantes que irão cursar a primeira, segunda ou terceira série do ensino médio em tempo integral poderão se matricular, no período de 20 a 24 de janeiro. A matrícula deverá feita diretamente no portal: https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/. Caso não exista vaga na escola desejada, o estudante poderá cadastrar-se online na lista de espera e será notificado através do e-mail cadastrado assim que surgir a vaga.

De acordo com a coordenadora do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI), Emanoela Ramos, as matrículas para os integrantes da rede serão realizadas no período de 20 a 21 de janeiro; já para os candidatos a entrarem na rede estadual, de 23 a 24 de janeiro.

O aluno que já está matriculado em uma escola de ensino médio em tempo integral e irá permanecer na mesma escola já estará automaticamente matriculado. Caso deseje atualizar seus dados cadastrais, é só acessar o Portal da Matrícula no endereço eletrônico: https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/ e clicar em “Já possuo acesso”.

O aluno da rede estadual que ainda não está matriculado na escola em tempo integral deverá acessar o Portal da Matrícula, efetuar o login e, no menu principal, escolher a opção “Efetuar matrícula em outra escola”, selecionando a escola integral de sua preferência.

Alunos candidatos à rede (externos) deverão selecionar a série, o município, o turno e a escola integral em que deseja estudar e preencher o formulário de cadastro. Caso seja menor de idade, somente os pais ou o responsável poderão realizar a matrícula.

No Portal da Matrícula online não é obrigatório que o aluno anexe os documentos, mas para anexá-los, é necessário digitalizar toda documentação solicitada e, em seguida, clicar no botão “Anexar Documento”, na tela de cadastro.

Para finalizar a matrícula é necessário que o estudante entregue na escola os seguintes documentos:

Comprovante de Matrícula Online;

Cópia de Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade;

Cópia do CPF e/ou documento de Identidade, quando houver;

Cópia do CPF para os alunos do Ensino Médio ou da EJAEM, quando houver;

Guia de Transferência ou Declaração;

Comprovante de residência, quando houver;

Termo de Responsabilidade;

Cartão de vacinação para as crianças de até seis anos de idade;

Duas fotos 3×4.

Diferencial

As unidades escolares rede estadual que ofertam o ensino médio em tempo integral têm um grande diferencial em relação às escolas do ensino médio regular: os estudantes têm aulas de todas as disciplinas que preparam para o ENEM, mas também podem escolher disciplinas Eletivas, ou seja, há o currículo flexível. “Além disso, eles podem se organizar em grupos para pensar projetos de interesse e colocá-los em prática. Nos Clubes de Protagonismo, o grupo pode liderar atividades culturais, práticas esportivas ou até organizar alguma iniciativa que melhore a rotina da escola”, explicou Emanoela Ramos.

Nessa modalidade de ensino não existe divisão entre turno da manhã e turno da tarde, o turno é único e a programação é distribuída ao longo do dia. O aluno fica mais tempo na escola e ganha tempo para aprender mais. As disciplinas que já marcam presença no ensino médio regular ganham a companhia de outras disciplinas e atividades práticas, desenvolvidas com o apoio dos professores. Segundo Emanoela Ramos, “os estudantes têm aulas voltadas para pensar sobre seus sonhos, ampliar seus horizontes e planejar o futuro, são estimulados a enxergar um mundo de possiblidades e preparar-se para elas”.

Ao longo do ano letivo, os estudantes participam de aulas de Projeto de Vida, em que um professor apoia os jovens a definirem os seus sonhos e a traçarem o melhor caminho para alcançá-los, estimulando a reflexão sobre seus valores e identidade, e o desenvolvimento de sua autoestima.

Os objetivos da escola em tempo integral são formar jovens autônomos, solidários e competentes, contribuir com a descoberta de novas habilidades pelos estudantes e apoiar na construção dos seus Projetos de Vida.

Rotina

Todos os dias os alunos têm um lanche da manhã, um almoço e um lanche da tarde. Essas três refeições são oferecidas dentro da escola. Eles também recebem gratuitamente os livros didáticos que vão apoiá-los durante a aprendizagem.

Na aula de Estudo Orientado, os estudantes recebem o apoio de um professor para organizar os seus estudos. Eles aprendem a administrar seu tempo, a planejar melhor o estudo de cada disciplina, descobrem como fazer pesquisas e muito mais. Durante as aulas, eles unem teoria e prática nas disciplinas de Práticas Experimentais de Matemática, Física, Química e Biologia, e também nas disciplinas Eletivas.

Já a relação com os professores é de grande cooperação: eles conhecem a rotina da escola e têm mais tempo disponível para contribuir com a evolução dos estudantes. “Cada aluno tem a opção de escolher um professor para acompanhá-lo mais de perto e pedir apoio diante de alguma dificuldade na escola, nas relações com amigos e também na escolha profissional”, explica a coordenadora do NGETI.

Foto Maria Odilia

Por Ítalo Marcos