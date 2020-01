Matrículas de novos alunos na Rede Municipal de São Cristóvão iniciam dia 08

07/01/20 - 13:18:56

Começa na próxima quarta-feira, 08 e segue até o dia 14 de fevereiro o período de matrículas para os alunos que ainda não fazem parte da Rede Municipal de Ensino de São Cristóvão. Para aqueles alunos que já fazem parte da rede, mas que desejam se transferir de instituição de ensino, as matrículas ocorrerão de 08 a 17 de janeiro.

“Nós expedimos em 11 de dezembro do ano passado a portaria n° 325/2019, que vem definir as normas para o ano letivo de 2020. A ideia é que nós tenhamos um instrumental que toda rede siga. São procedimentos e um cronograma que deve ser observado por todas as escolas integrantes da rede. Do dia 16 a 31 de dezembro nós tivemos a confirmação de matrículas (aqueles que desejam permanecer na mesma instituição), a partir do dia 08 teremos a matrícula dos egressos, e dos alunos que não fazem parte da rede. Temos a perspectiva de ampliação de matrícula pelo segundo ano consecutivo”, explica a secretária de Educação, Quitéria de Barros.

No ato da matrícula o estudante ou seu responsável legal, deverá apresentar os seguintes documentos: ficha de matrícula assinada pelo estudante, quando maior de idade, ou pelo seu responsável, quando menor, a ser disponibilizada pela Escola; registro civil ou identidade; comprovante de residência; documento de escolaridade, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental; Termo de Responsabilidade; cartão do SUS; cartão de vacinação para as crianças de até seis anos de idade e foto 3X4.

A secretária destaca ainda que a matrícula escolar é obrigatória a partir dos quatro anos de idade, reforçando que as matrículas podem ser feitas durante todo ano. “O aluno tem matrícula assegurada durante todo o ano letivo, nós não temos a prerrogativa de recusar matrículas, mas quando chega o dia 14 de fevereiro nós já tivemos a matrícula dos alunos confirmados, dos egressos e de novos alunos. Entre 16 de dezembro e 14 de fevereiro é o período onde nós estamos organizando a nossa oferta de ensino, distribuindo matrículas por escolas, que séries iremos oferecer, distribuir os professores, realocar os alunos para outras escolas”, lembra.

Calendário

As aulas do ano letivo de 2020 terão início em 17 de fevereiro com previsão de término no dia 23 de dezembro, estando dentro do calendário civil. Neste ano as aulas da Rede Municipal ocorrerão de forma unificada com a Rede Estadual.

Foto: Heitor Xavier