Ministro suspende parte de lei sobre escolha do procurador-geral do Ministério Público

07/01/20 - 09:22:18

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta segunda-feira (06), trechos da lei estadual que restringia os membros do Ministério Público do estado de Sergipe que poderiam chefiar o órgão.

A decisão foi proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6294, ajuizada pela Associação Nacional do Ministério Público contra expressões do artigo 8º da Lei Complementar Estadual 2/1990, com redação dada pela Lei Complementar 332/2019.

A decisão reforça ainda, que a lei orgânica nacional do MP definiu que a eleição da lista ocorrerá entre os integrantes da carreira. A lei estadual determina a escolha do procurador-geral de Justiça dentre procuradores e promotores de Justiça de entrância final, que estejam no primeiro quinto do quadro geral de antiguidade da carreira.

Ao suspender a eficácia das expressões, Dias Toffoli deu interpretação ao dispositivo de modo que se entenda que a nomeação do procurador-geral deva ser feita pelo governador do Estado com base em lista tríplice encaminhada com o nome de membros do MP.