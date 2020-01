MULHER DE 28 ANOS É BALEADA EM ACADEMIA, SOCORRIDA MAS MORRE NO HUSE

07/01/20 - 05:27:26

Sabrina, uma mulher de 28 anos, morreu na tarde desta sesta segunda-feira (06), no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) depois de ter sido alvejada com tiros em uma academia localizada no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas por populares, são de que um homem, chegou em um carro preto e fez quatro disparos de arma de fogo contra a vitima, sendo que dois tiros atingiram a vitima.

Sabrina foi socorrida por pessoas que estavam na academia e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas devido a gravidade dos ferimentos ela não resistiu e morreu.

O caso será investigado pela Polícia Civil e o suspeito de ter praticado o crime seria um ex-namorado.

Foto arquivo pessoal