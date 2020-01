PMA autoriza Processo Seletivo para preenchimento de 740 vagas na Secretaria da Saúde

07/01/20 - 10:01:31

A Prefeitura de Aracaju publicou na edição do Diário Oficial do Município da última sexta-feira (3) o Decreto Nº 6.043/2020, que autoriza a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa à contratação de profissionais de diversas áreas para atuação na Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

As vagas serão destinadas às áreas de Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Profissional de Educação Física, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização Ortopédica, Assistente Social, Psicopedagogo, Oficineiro, Redutor de Danos, Terapeuta Ocupacional e Auxiliar de Apoio das Redes.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, o novo PSS está sendo realizado para suprir a carência de profissionais em diversas áreas do Sistema Único da Saúde (SUS) de Aracaju.

“Diante disso, e atendendo as premissas do Planejamento Estratégico que vem sendo executado pela atual gestão, estamos lançando o PSS no sentido de continuar a suprir as necessidades de cada setor, considerando o término do prazo legal do primeiro PSS, realizado ainda em 2017″, explica.

Serão disponibilizadas 740 vagas, além de cadastro reserva, para os níveis médio e superior. Os candidatos aprovados exercerão suas atividades tendo o prazo de duração das contratações de um ano, sendo permitida a renovação dos contratos por igual período.

O Edital com todo o cronograma do PSS da Saúde deve ser publicado nos próximos dias. Clique aqui e acesse o Decreto.