PC APREENDE ADOLESCENTE POR ROUBAR IDOSO DENTRO DE UM ÔNIBUS EM BOQUIM

07/01/20 - 15:29:14

A ação ocorreu a partir da prisão do comparsa do adolescente feita pela Polícia Militar

Uma operação de policiais civis lotados na Delegacia de Boquim apreendeu na manhã desta terça-feira (07) um adolescente suspeito pela prática de ato infracional semelhante ao crime de roubo.

A apreensão do menor se deu em virtude da prisão do comparsa dele, identificado como Rafael Silva Santos, 18 anos, feita pela Polícia Militar horas antes.

Segundo informações do delegado Marcelo Hercos, os suspeitos praticaram um assalto dentro de um ônibus da região centro-sul de Sergipe. “A operação policial conseguiu recuperar o aparelho celular roubado pela dupla e logo em seguida foi entregue a vítima. A apreensão do menor se deu em virtude da Polícia Militar conseguir prender em flagrante um dos autores do roubo conhecido por Rafael. Os suspeitos utilizaram uma arma branca, no qual ameaçaram a vítima, um senhor idoso”, explicou.