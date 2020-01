PREFEITO DE CAMPO DO BRITO É INTERNADO E SUBMETIDO A CIRURGIA EM ARACAJU

07/01/20 - 07:14:09

O prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza, foi internado às pressas nesta segunda-feira (06), após sentir fortes dores abdominais. Marcell foi submetido a uma cirurgia de urgência de apendicite por laparoscopia em um hospital de Aracaju. A cirurgia correu bem e o prefeito passa bem.

O prefeito usou as redes sociais para dizer que está bem. “Hoje pela manhã, vim na urgência do hospital primavera, e fui diagnosticado com apendicite aguda. Os médicos orientaram fazer a cirurgia o mais rápido possível, Já fiquei internado e fiz o procedimento cirúrgico. Graças a Deus correu tudo bem. Anestesia geral, intubado, estou sem poder falar muito. Cheguei no quarto agora à noite, previsão de alta na quarta ou quinta feira”, disse o prefeito.