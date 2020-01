PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA 420 VAGAS EM OFICINAS DE CAPACITAÇÃO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abre nesta quarta, dia 8, as inscrições para 420 vagas em sete oficinas de capacitação voltadas à construção civil, disponibilizadas em parceria com o Home Center Ferreira Costa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, somente na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro. No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: original do RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar).

Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos de idade, é obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também precisarão apresentar o RG e CPF. Para mais informações, o cidadão deve entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

Confira abaixo as opções de oficinas disponíveis e as informações necessárias para cada turma:

Cursos e Oficinas em parceria com o Home Center Ferreira Costa

– Introdução a Energia e Placa Solar: Início: 08/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa);

– Como Tratar Fachadas com Impermeabilizantes: Início: 14/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa);

– Dicas e Metódos de Instalação para Superfícies em Rodapés: Início: 15/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa);

– Qual Argamassa usar na sua obra? : Início: 23/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa);

– As melhores soluções em instalações hidráulicas prediais: Início: 27/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa);

– Qualidade e aplicação de PVC: Início: 28/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa);

– Como empreender no mundo digital: Início: 29/01 | Horário: 18h às 20h | Local de Realização: Auditório do Clube do Profissional – Ferreira Costa | (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa).

Fonte e foto AAN