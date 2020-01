Sergas é referência em sustentabilidade no estado de Sergipe

07/01/20 - 16:58:14

A concessionária sergipana de gás natural Sergipe Gás, tem se destacado também quando o assunto é sustentabilidade no mundo dos negócios. Preocupada em conciliar desenvolvimento econômico, prestação de serviços e preservação do meio ambiente, a Sergas desenvolve diversas ações visando a redução do impacto ao meio ambiente.

A companhia tem como princípios a utilização de matérias-primas menos poluentes, com a sua frota movida a gás natural, alem disso, o consumo dos recursos naturais (combustíveis, água e energia) são monitorados mensalmente, garantindo benefícios sociais duradouros em todo o estado de Sergipe.

Entre estas ações está ainda a coleta seletiva, através de parceria firmada com a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE), para recebimento do material separado internamente. A estimativa é que durante o ano de 2019, foram destinados aproximadamente duas toneladas de material para a reciclagem.

Quando o assunto é material de escritório, o coordenador do setor de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS), Mário Rebouças, esclarece que a companhia adota as seguintes medidas: “o papel é reciclado do bagaço da cana-de-açúcar em 98% das impressões; suportes para monitores, notebooks, apoio para os pés e mouse pads, são confeccionados em material reciclado; o sistema de iluminação é composto em 95% de lâmpadas LED, isentos de metais pesados e com potencial de redução de 40% no consumo de energia elétrica; o sistema de backup (gerador) é movido a gás natural; bem como o sistema de ar-condicionado, que conta ainda com controle automático de start/stop”.

Ele destaca ainda que “são utilizadas telhas com isolamento térmico na área de escritório, promovendo melhor funcionamento do sistema de ar condicionado e redução no consumo de recursos naturais, bem como telhas em material reciclado no estacionamento e um programa de inspeção de vazamento de água”, exemplifica Mário.

Descarte de eletroeletrônico inservivel

Segundo o presidente da Sergas, Valmor Barbosa, a coleta e o descarte corretos de equipamentos eletroeletrônicos, aplicando o conceito de logística reversa, é uma das ações que a Sergas pratica, inclusive a companhia serve como ponto de recolhimento deste tipo de material, possibilitando as pessoas adotarem o hábito do descarte responsável e correto. “Após receber os equipamentos inservíveis por parte da população, a Sergas, através do setor de SMS coleta e executa o descarte de acordo com as normas técnicas”, explica Valmor.

Da assessoria