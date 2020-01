SergipeTec abre inscrições para cursos de Introdução à modelagem e impressão 3D

07/01/20 - 13:46:03

Estão abertas inscrições para os cursos de Introdução à modelagem e impressão 3D – Níveis Básico e Módulo 2. Realizados pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), os dois cursos acontecem das 8h às 17h, no próprio Parque. O Básico será no dia 14; e o Módulo 2, nos dias 21 e 22 de janeiro.

O conteúdo programático do Nível Básico abrange: Conceitos e fundamentos; Como funciona uma impressora 3D; Diferentes tecnologias e tipos de impressoras; Preparação para impressão; Buscando modelos prontos ou gerando modelo próprio; Gerando o arquivo stl; Planejando e preparando a impressão com uso do fatiador; Melhores práticas de impressão: Calibrando e iniciando a impressão; Avaliando e evitando falhas; Noção de cálculo do custo de impressão – custo direto de impressão: materiais x tempo de impressão.

Já o Módulo 2, no primeiro dia, vai trabalhar os Estágios do processo da Modelagem; Planos-padrão; Esboço; Dimensões; Corte; Filete; Arredondamentos; Extrusão; o Básico introdutório da Impressão; Tecnologias; FDM; Fatiamento; e Impressão. E no segundo dia, a Criando plano da Modelagem; Convertendo entidades; Padrão Linear / Circular; Varredura; Loft; Espiral; Espelhar; Ajustando problemas do modelo: Conserto de STL, Edição básica de STL – Divisão da peça, Separação de STL com várias partes e Operações booleanas; Corrigindo problemas de Impressão: Umidade no filamento; Má aderência na mesa; e Influência da temperatura sobre extrusão e sub extrusão.

As inscrições, cujos valores são de R$50 e R$80, respectivamente, devem ser feitas pelo site do SergipeTec (.org.br). Mais informações: [email protected] e (79) 3257.2232

Por Flávia Nunes