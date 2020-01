SIMPÓSIO DO ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA

O ano de 2020 já começa com uma grande celebração da cultura em nosso estado. A partir da próxima quinta-feira, tem inicio mais uma edição do Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras, que acontece de 9 a 11 de janeiro com uma programação especial. Tendo como tema: “Dois Séculos de Independência de Sergipe”. Esta 45ª edição do evento contará com a participação de palestrantes renomados que irão debater o bicentenário do estado, as manifestações culturais e suas diversas formas e representações.

Com 45 anos de história, o evento integra o Encontro Cultural de Laranjeiras voltado para o debate acadêmico, buscando promover discussões construtivas para as artes. O Simpósio é promovido pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê em parceria com a Prefeitura Municipal de Laranjeiras, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Conselho Estadual de Cultura e Universidade Federal de Sergipe.

Realizado desde 1975, o evento dispõe de espaços para oficinas, exposições, teatro, simpósio, cortejo folclórico, festival de música, artesanato, culinária e shows. O Simpósio irá reunir pesquisadores, gestores e intelectuais de vários estados do país, que durante os três dias irão debater o futuro das políticas culturais de Sergipe e de todo o país. Entre os palestrantes confirmados estão: Wagner Gonzaga Lemos; Beatriz Góis Dantas; Aglaé D’ávila Fontes; Maria Augusta Mudim; Osvaldo Trigueiro; Terezinha Alves de Oliva; Verônica Nunes; Fernando Valério; Gabriel Lirico; Lauzanne Leão Ferreira; além de mestres da cultura popular do estado e de Laranjeiras.Toda a programação é aberta ao público e gratuita.

Programação:

09 JANEIRO – QUINTA

ABERTURA

9h Apresentação de Grupo Folclórico São Gonçalo Mirim

Fala Mestre

9h30 Solenidade de Abertura

Participação Grupo de Cordas da ORSSE

9h40 Fala Especial: Reencontro com a História:

Profª. Terezinha Alves de Oliva (IHGSE)

10h30 Conferência de Abertura – Cultura Popular:

Dois Séculos de Independência de Sergipe

Conferencista: Profª. Beatriz Góis Dantas(SE)

11h30 Debate

12h Almoço

14h Apresentação Grupo Folclórico Cacumbi Mirim

Fala Mestre

14h30 Mesa Redonda

TEMPOS DESVELADOS

De Olho em Sílvio Romero

– Nas Trilhas da Oralidade:

Profª Aglaé D’ávila Fontes (IHGSE)

– O Romanceiro:

Folclorista e Historiador Jackson da Silva Lima (SE)

15h30 Debate

16h Apresentação de Documentário sobre Sílvio

Romero produzido pela Aperipê TV – Programa Plural

17h *Sarau Cultural

10 JANEIRO – SEXTA

9h Mesa Redonda

TEMPOS DESVELADOS

Vamos Festejar:

– Danças e Folguedos de Sergipe:

Profª Maria Augusta Mudim (UFS)

– A Cidade do Fogo

Prof. Fernando Valério (Diretor do Memorial de

Estância e Patrimônio Cultural do Município)

– A Arte Visual e a Cultura Popular:

Profª Verônica Nunes (UFS)

11h Debate

12h Almoço

14h Mesa Redonda

Conversas sobre João Ribeiro (IHGSE)

– Prof. Wagner Gonzaga (IHGSE)

– Profª. Verônica Nunes (IHGSE)

15h Debate

15h30 Leitura Dramática dos Textos de João Ribeiro

Profª Aglaé D’ávila Fontes (SE) e Gabriel Lírico (SE)

– Antônio das Cobras e a reza para curar bicheiro

– As Réplicas

– A História da Baratinha

16h Sarau Cultural

Poetas e cordelistas convidados e apresentações

de música Mutação com Crispim (SE) e dança

Cabeção pelo Mundo (SP)

Local: UFS CampusLar – Área ruínas

11 JANEIRO – SÁBADO

9h Folkcomunicação – Cultura Popular X Cultura de Massa

Conferencista: Prof. Osvaldo Trigueiro (PB)

10h Debate

10h30 A Importância das Normativas em Sítios Históricos

no Bicentenário

Arquiteta Lauzanne Leão Ferreira (Iphan/SE)

11h Comunicações (UFS)

12h Escolha do tema do próximo ano

13h Encerramento das Conferências

16h30 *Sarau Cultural

*SARAUS

Dia 09

17h Poetas e cordelistas convidados e apresentação

de dança com o grupo Maracatu Estrela Brilhante

do Recife(PE)

Local: Museu de Arte Sacra de Laranjeiras

Dia 10

19h Poetas e cordelistas convidados e apresentação

de dança do grupo Sutaque (SE)

Local: Casa de Cultura João Ribeiro

Dia 11

16h30 Poetas e cordelistas convidados e apresentações

de música Coco de Roda Canta as Mestras (RN) e

Viola Enluarada com Josué Azevedo (SE)

Local: Museu Afrobrasileiro de Laranjeiras

EXPOSIÇÕES

As nuances das Festividades do Encontro Cultural de Laranjeiras

Acervo Fotográfico do Museu do Homem Sergipano

Local: Hall da UFS – CampusLar

No suor do rosto, o gosto de sangue no Corpo: A presença

das mãos africanas na construção Econômica de Sergipe

Acervo do Museu Afrobrasileiro de Laranjeiras

Local: Museu Afrobrasileiro de Laranjeiras

Via

Renata Voss

Local: CampusLar

Ritos e Tradição

Fotógrafo Márcio Garcez

Local: Hall da UFS – CampusLar

Pela fé, por Sergipe: Objetos Memoráveis

Padre Filadelfo Jonatas

Local: Museu de Arte Sacra de Laranjeiras

Lambe-Sujo X Caboclinho

Fotógrafo Márcio Garcez

Local: Museu Afrobrasileiro de Laranjeiras

