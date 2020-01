ABERTO O TERCEIRO LOTE DE INSCRIÇÕES DA CORRIDA CIDADE DE ARACAJU EM 03/02

08/01/20 - 10:33:03

O último lote de inscrições para a 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju será aberto a partir das 13h do próximo dia 3 de fevereiro. Ampliada em 2020, a tradicional corrida de rua realizada pela Prefeitura de Aracaju se consolida no calendário nacional de eventos esportivos e tem atraído atletas de todo o país.

Para a edição deste ano, a Secretaria Municipal da Juventude e Esporte (Sejesp), organizadora da competição, aumentou para 5 mil o número de vagas disponíveis, as quais foram distribuídas em três lotes, dois dos quais, com duas mil vagas cada, foram esgotados em tempo recorde.

“O alerta está sendo feito com antecedência para que os atletas não percam o prazo e fiquem de fora do evento. Desejamos a garantia da participação dos interessados”, destaca o diretor de Planejamento da Sejesp, Sérgio Luiz.

O anúncio da data da competição foi feito em novembro de 2019 pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo secretário municipal da Juventude e Esporte, Antônio Hora Filho, no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju. Na ocasião, o prefeito comemorou o aumento do público em quase 200% nas duas edições, comparando-as aos dados de 2016

As inscrições para as últimas mil vagas devem ser feitas na Central da Corrida (www.centraldacorrida.com.br). Outras informações podem ser consultadas no Instagram da Secretaria Municipal da Juventude e Esporte – @sejesp.