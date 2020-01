Após denúncia, situação de manutenção de viaturas da CBMSE está sendo investigada

08/01/20 - 05:33:49

No dia 16 de outubro de 2019, a ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), em parceria com o blog Espaço Militar, mais uma vez denunciou ao Ministério Público Estadual, desta feita ao Dr. Eduardo Matos, responsável pela Promotoria de Relevância Pública e Meio Ambiente, a situação precária das viaturas do CBMSE (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe), principalmente da viatura APA (Alta Plataforma Aérea), que passou a ficar inoperante por mais um problema de manutenção.

Após o ofício encaminhado pela ASPRA, o Dr. Eduardo Matos oficiou o comando do CBMSE para que se manifestasse acerca do fato, tendo o Comando do CBMSE informado que a viatura APA estava operante, pois passou por manutenção entre os dias 19 a 24 de setembro do corrente ano, alegando ainda que outras viaturas operacionais executam reparos em serviço de manutenção, devido ao excessivo uso e a falta de viaturas reservas. Ainda no expediente encaminhado pelo CBMSE, deu a entender de que os denunciantes tinham a prática constante de fazer denúncias infundadas.

Posteriormente o Dr. Eduardo Matos oficiou a ASPRA para se manifestar sobre o ofício encaminhado pelo Comando do CBMSE, o que foi feito, informando que não existia qualquer denúncia infundada por parte da associação, tanto é que existiam inúmeras denúncias acerca da falta de manutenção em equipamentos do CBMSE veiculadas na imprensa. Na questão da viatura APA, antes da última manutenção ocorrida, tal viatura passou 01 ano e 03 meses parada por falta de manutenção, fato também denunciado pela imprensa e somente em abril do ano passado, voltou a operar, vindo a apresentar problema recentemente, quando a Promotoria do Meio Ambiente e Relevância Pública foi provocada, através de ofício, cujo problema foi reparado recentemente, como disse o ofício encaminhado pelo Comando do CBMSE. Relatou ainda que a corporação não dispõe de viaturas reservas, ressaltando que boa parte das viaturas do CBMSE está com sua vida útil ultrapassada, necessitando da aquisição de novas viaturas, pois quando uma das viaturas operacionais possui algum problema, fica parada e não tem outra para suprir a necessidade, ocorrendo muitas vezes uma viatura de outro quartel do CBMSE ter que suprir a falta da viatura quebrada, ou seja, “se descobre um santo para cobrir outro”.

No dia 28 de novembro de 2019 a viatura APA voltou a apresentar problemas durante uma instrução no fundo do Parque da Sementeira, ficando travada no local por mais de 36 horas, fato que mais uma vez levou a ASPRA a oficiar a Promotoria de Relevância Pública e Meio Ambiente.

O blog Espaço Militar tomou conhecimento que no último domingo, dia 05, começaram a fazer nova manutenção na APA, tanto que tal viatura foi retirada do QCG, esperando que realmente mais esta manutenção efetivamente dê resultado e acabe com os constantes travamentos que têm ocorrido em tal viatura.

Também o blog tomou conhecimento que recentemente, o Comando do CBMSE recebeu um questionário para responder sobre a situação da ASPRA, mostrando que a denúncia não foi infundada e está sendo devidamente apurada pelo Ministério Público Estadual.

Desde já a ASPRA e o blog Espaço Militar agradecem ao Dr. Eduardo Matos pela devida apuração dos fatos, sendo solícito aos anseios dos bombeiros militares, que temem estar numa ocorrência e a APA travar e colocar em risco a integridade física dos bravos soldados do fogo, bem como da sociedade, que necessita de viaturas novas e operantes para o combate a incêndios e para salvamento.

Matéria do blog Espaço Militar