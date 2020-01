Belivaldo e Edvaldo se encontram às vésperas do PT decidir sobre candidatura em Aracaju

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (sem partido), visitou, nesta quarta-feira (8), o governador Belivaldo Chagas (PSD). O tema principal da conversa entre ambos foi o Projeto Orla Sul, um investimento voltado para impulsionar o turismo na capital, viabilizando um novo cartão postal para Sergipe. “O nosso governo vai investir cerca de R$ 30 milhões nas três primeiras etapas deste projeto, que vamos iniciar em breve”, informou Belivaldo. ⠀

Edvaldo disse que a primeira visita do ano a Belivaldo também serviu para ambos tratarem sobre a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Eles não revelaram detalhes, porém, há muito tempo, o prefeito anda chateado com a demora da estatal em resolver questões de esgotamento em locais onde a Prefeitura está fazendo obras. Por conta dessa lentidão, as conclusões dos empreendimentos atrasam, prejudicando a população.

O encontro do prefeito com o governador chamou mais atenção em razão da reunião que o PT realiza nesta quinta-feira (09) em sua sede, para definir o lançamento de candidatura própria. Já há um nome posto como pré-candidato, o do ex-deputado federal Márcio Macedo. Os dois não revelaram detalhes da conversa política, mas circulou a informação, nos bastidores, de que não falaram sobre essa questão petista.

O governador apimentou a informação sobre a reunião com o prefeito ao revelar no instagram que os dois também falaram sobre as eleições deste ano: “Obviamente que, em um encontro entre políticos, a política foi assunto também… Papo reto e transparente sobre o futuro da capital e do nosso estado”, afirmou Belivaldo.

O prefeito Edvaldo Nogueira também não detalhou a conversa política, mas adiantou que “reafirmamos a nossa parceria e volto a dizer que estaremos juntos para fazer o melhor pelos aracajuanos e sergipanos”.