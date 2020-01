Corpo do sergipano morador de rua queimado vivo em SP será enterrado em Glória

08/01/20 - 07:53:39

O corpo do morador de rua, Carlos Roberto Vieira da Silva, 39 anos, que morreu após ser atingido pelas chamas e ter 70% do corpo queimado enquanto dormia em uma rua da Mooca, Zona Leste de São Paulo, chegou a Sergipe na tarde desta terça-feira (07) e será sepultado nesta quarta-feira (8), no Povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória, onde reside a sua família.

Morte – as informações fornecidas pela polícia após a análise de câmeras de segurança, um homem teria se aproximado de Carlos e, com um galão de gasolina, ateado fogo. O recipiente foi apreendido e encaminhado para exame pericial. Carlos chegou a ser internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal do Tatuapé, mas morreu.

A polícia já identificou e pediu a prisão do suspeito, mas não informou mais detalhes para não atrapalhar as investigações. O caso foi registrado inicialmente como crime de lesão corporal no 56º Distrito Policial (DP), da Vila Alpina, mas será investigado pelo 18º DP, do Alto da Mooca, como homicídio.

Foto reprodução Jornal Nacional