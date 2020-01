DE 14 A 26 DE JANEIRO, SEBRAE REALIZA MAIS UMA FEIRA DE SERGIPE

08/01/20 - 05:02:49

Evento busca promover o artesanato local e valorizar manifestações culturais do estado

De 14 a 26 de janeiro será realizada no Parque da Sementeira mais uma edição da tradicional Feira de Sergipe. O evento, que se consolidou como a maior vitrine do artesanato local, irá reunir em um mesmo espaço centenas de artesãos, empreendedores criativos e artistas locais para divulgar seus trabalhos e apresentar aos sergipanos e turistas a riqueza e diversidade da cultura sergipana. As atividades acontecem das 16 ás 21h, com entrada gratuita.

Na Feira serão apresentados os produtos criados por mais de 150 artesãos de diversos municípios, com destaque para o patchwork, palhas, madeira, bonecas em cabaça, ostras, cerâmica e o bordado. A tradicional renda irlandesa de Divina Pastora, cujo modo de fazer é reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Brasil e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e possui o Selo de Indicação Geográfica, também será um dos atrativos para os visitantes.

Uma das novidades desta edição é o Espaço Saber Fazer, local onde diariamente os artesãos poderão apresentar ao público o processo de criação dos seus produtos, facilitando a interação com os visitantes e ajudando a valorizar o trabalho desenvolvido por esses profissionais.

A estrutura montada no Parque da Sementeira terá ainda o Espaço de Negócios Criativos, permitindo que designers, arquitetos, músicos e diversos profissionais que atuam no mercado da economia criativa, sobretudo o setor de serviços, possam divulgar seus trabalhos, receber clientes e gerar negócios.

A Feira de Sergipe contará também com o Estande Investe Turismo, com a comercialização da produção associada ao turismo criados por empreendedores das cidades de Estância, Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras e Canindé do São Francisco. Entre os itens que serão expostos estão materiais em couro, tecidos, rendas, madeira que utilizam como referência a cultura sergipana e carregam a identidade de cada município.

O Investe é um programa do Sebrae cujo objetivo é acelerar o desenvolvimento do setor turístico por meio do aumento da competitividade dos seus empreendimentos, estimulando a geração de novos empregos e o incremento de receita na cadeia produtiva.

Espaço Geek

Uma outra novidade do evento é o Game Café, uma área voltada para os fãs de jogos de tabuleiro, produtos de cultura pop e animes. Lá os visitantes poderão participar de jogos, oficinas e trocar ideias sobre o mercado de games.

Uma das principais atrações da Feira de Sergipe é sua vasta programação cultural, com apresentações diárias de pelo menos quatro artistas locais. Nomes como Sergival, Chico Queiroga e Antônio Rogério, Zé Rozendo e Marluce, Joésia Ramos e Robertinho dos Oito Baixos, quadrilhas juninas e diversos grupos folclóricos mais uma vez animarão os milhares de visitantes que visitarão o Parque da Sementeira.

“A Feira é um espaço importante para o artesão divulgar seu produto e estabelecer novos contatos, sempre pensando em realizar negócios. Para o público é uma boa chance de conhecer a riqueza do nosso artesanato e se divertir com toda família. Temos a certeza de que essa edição será tão bem sucedida quanto as anteriores”, destaca a diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral.

A estrutura montada no Parque contará ainda com uma Praça de Alimentação, com a presença dos empreendimentos que integram o Polo Gastronômico de Sergipe, e uma brinquedoteca. A Feira de Sergipe é realizada pelo Sebrae e conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, Empresa Municipal de Serviços Urbanos e Maíra Campos & Mônia Fonseca Arquitetura.

Foto Márcio Dantas

Por Wellington Amarante