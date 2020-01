DEFESA CIVIL INTERDITA A PASSARELA QUE LIGA LOURIVAL BATISTA À OSVALDO ARANHA

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil Municipal, interditou uma antiga passarela que interliga a rua sargento Lauro José à avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no bairro Novo Paraíso. A adoção dessa medida preventiva é decorrente da constatação de desgastes pontuais em algumas partes da estrutura da passarela.

De imediato foram feitas barreiras com barras de ferro que impedem o tráfego de veículos ciclomotores, bicicletas e até pessoas a fim de resguardar a segurança da população do conjunto Lourival Batista.

No início da manhã desta quarta-feira, 08, o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, foi pessoalmente à passarela para lacrar as duas extremidades, após análises das estruturas metálicas e de concreto do equipamento.

“Como de rotina, realizamos o monitoramento das passarelas e pontes e percebemos nesta aqui do Lourival Batista algumas inconsistências no reboco, ferragens, que acabam diminuindo a resistência, mas que não expõe perigo imediato aos moradores”, explica major Silvio.

Para a interdição, equipes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) auxiliaram na construção das barreiras que impedem o fluxo na passarela. “Fomos acionados pela Defesa Civil para criar barreiras para impedir o tráfego pela passarela e vamos estudar a partir de agora qual a melhor forma de resolver este problema e assegurar o direito de ir e vir das pessoas”, garante o secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari.

O próximo passo será a análise pormenorizada da estrutura da passarela para verificar se há possibilidade de revitalização ou se será necessário demolir e construir uma nova estrutura de interligação.

Informações e foto AAN