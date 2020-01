DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL PROTOCOLA PEC DA POLÍCIA PENAL EM SERGIPE

08/01/20 - 16:23:47

O deputado estadual Capitão Samuel Barreto, protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe, a PEC de criação da Polícia Penal no âmbito do estado de Sergipe, para que possa se adaptar à emenda constitucional federal.

No final do ano passado foi aprovada e promulgada uma PEC criando a polícia penal, onde a polícia passa a ter, no âmbito da segurança pública, mais uma polícia. Esta que é a polícia penal, composta pelos antigos agentes prisionais.

Visando isto, para adequar a constituição do estado de Sergipe e a pedido do sindicato dos agentes prisionais, o deputado Capitão Samuel protocolou na Alese, no último dia de sessão de 2019, a PEC que cria a polícia penal de Sergipe.