Dono de loja de artigo religioso é assassinado a tiros em seu estabelecimento no Bugio

08/01/20 - 11:26:58

Um empresário foi assassinado a tiros no final da manhã desta quarta-feira (08) no bairro Bugio em Aracaju.

O dono de uma loja de venda de artigos religiosos e decorações em cerâmica, conhecido como “Chips Grandão” foi assassinado dentro do estabelecimento por volta das 10 horas.

Uma guarnição da polícia militar foi acionada e esteve no local pra preservar a cena do crime até a chegada do legista.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e o paradeiro do autor do homicídio.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

Foto grupo PM2 INFORM