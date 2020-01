E-commerce cresce e ganha liderança no mercado; As vendas na internet atraem a clientela

O E-commerce – comércio virtual vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. A ferramenta proporciona o crescimento profissional e impulsiona as vendas de pequenas e grandes empresas, por meio de um cliente mais jovem e conectado.

Segundo o coordenador de Administração e Ciências Contábeis da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Demerson Tavares, o avanço da tecnologia tem promovido o crescimento do número de pessoas no mercado de trabalho. “O que as pessoas procuram é um nicho correto para praticarem suas vendas. Para isso elas precisam estar atentas ao que já existe, ver a modernização do futuro e, com isso, apresentar novas ideias”, disse.

Na universidade também se busca inserção no mercado e os alunos buscam interagir com as novas tendências da tecnologia. “Eu ensino a meus alunos a importância da afinidade com as novas tecnologias, que viabilizam alcançar objetivos maiores”, afirma Demerson.

Virtual

“É bom que as pessoas entendam que o E-commerce ou comércio eletrônico ou virtual ou, ainda, venda não-presencial, é um tipo de transação comercial feita especialmente por meio de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, computadores, tablets e smartphones. Alguns acreditam que qualquer forma de vendas pela internet pode ser chamada de e-commerce enquanto, na verdade, existem outras categorias”, conclui.

