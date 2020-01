EM NOTA, DEPUTADO JOÃO DANIEL REPUDIA VIOLENTO ATAQUE NO ORIENTE MÉDIO

08/01/20 - 05:41:14

O deputado federal João Daniel (PT/SE) condenou a atuação sistemática e criminosa dos Estados Unidos no Oriente Médio nos últimos anos, estimulando conflitos, desestabilizando a região e colhendo resultados financeiros expressivos para seus interesses e das indústrias armamentista e do petróleo. Em nota enviada à Embaixada da República Islâmica do Irã, o parlamentar, enquanto vice-líder da bancada de oposição na Câmara dos Deputados e coordenador do Núcleo Agrário da bancada do PT na Câmara, condenou o ato ocorrido no último dia 2 que vitimou o general Quasem Soleimani.

“Condenamos, veementemente, o ato covarde do Governo Americano e seu Presidente Donald Trump, nos associando às manifestações de pesar pelo assassinato do General Quasem Soleimani, comandante das forças ‘Al Quds’ do Irã, assassinado em 2 de janeiro do ano que se inicia, em ataque ocorrido nas proximidades do Aeroporto de Bagdá, por mísseis americanos”, diz a nota enviada à Embaixada.

O parlamentar lamentou ainda na nota a forma de atuação do governo norte-americano no Oriente Médio, de forma a estimular conflitos, levando a disputas que resultam em prejuízos e desestabilização dos países da região, enquanto colhe como fruto resultados financeiros expressivos para seus interesses e da indústria bélica e petrolífera.

“Assim, deixamos nossas condolências a todo povo iraniano, em particular à família do General Soleimani e os respeitos ao povo do Iraque que está vendo a soberania do seu país ser aviltada”, finaliza a nota.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira