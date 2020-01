Encontro Cultural de Laranjeiras/SE: o festival da cultura brasileira

Por: Cassandra Teodoro

De 09 a 12 de janeiro de 2020, a cidade histórica de Laranjeiras, no Vale do Cotinguiba de Sergipe, vai abrir as portas para um dos maiores encontros culturais do País. Em sua 45ª edição e como o tema: “Dois Séculos de Independência de Sergipe” o festival vai homenagear o Bicentenário da Independência do Estado de Sergipe.

A programação começa nesta quinta (09), e a expectativa é de que centenas de pessoas passem pela cidade no transcorrer do evento. A entrada para programação dos eventos é gratuita. Durante os dias pelas ruas da cidade, vários grupos folclóricos e parafolclóricos, encantarão o público, com apresentações de sua cultura típica, na cidade que é considerada o “Berço da Cultura Sergipana”. Também serão realizadas apresentações teatrais, oficinas de arte, exposições e à noite haverá shows no palco principal do município. Os visitantes podem também apreciar diversas opções da gastronomia de raiz presentes em restaurantes, terreiro e em dezenas de barracas para agradar a todos os gostos e paladares.

A programação do evento inclui ainda com o Simpósio e da exposição de artesanato. O folclore é lógico vai invadir as ruas, o comércio e as praças de Laranjeiras com apresentações dos grupos participantes, que interagem com a comunidade e os visitantes.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E DO SIMPOSIO COMPLETA

XLV ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS SIMPÓSIO DE 09 A 12 DE JANEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CAMPUS LARANJEIRAS DIA 09 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

ABERTURA 9H – APRESENTAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO MIRIM FALA MESTRE 9H30 – SOLENIDADE DE ABERTURA PARTICIPAÇÃO GRUPO DE CORDAS DA ORSSE 9H40 – FALA ESPECIAL: REENCONTRO COM A HISTÓRIA: PROFª. TEREZINHA ALVES DE OLIVA (IHGSE) 10H00 – CONFERÊNCIA DE ABERTURA – CULTURA POPULAR: DOIS SÉCULOS DE INDEPENDÊNCIA DE SERGIPE CONFERENCISTA: PROFª. BEATRIZ GÓIS DANTAS(SE) 11H30 – DEBATE 12H – ALMOÇO 14H – APRESENTAÇÃO GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI MIRIM FALA MESTRE 14H30 – MESA REDONDA TEMPOS DESVELADOS DE OLHO EM SÍLVIO ROMERO – NAS TRILHAS DA ORALIDADE: PROFª AGLAÉ D’ÁVILA FONTES (IHGSE) – O ROMANCEIRO: FOLCLORISTA E HISTORIADOR JACKSON DA SILVA LIMA (SE) 15H30 – DEBATE 16H – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE SÍLVIO ROMERO PRODUZIDO PELA APERIPÊ TV – PROGRAMA PLURAL – 17H – SARAU CULTURAL

DIA 10 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

9H – MESA REDONDA TEMPOS DESVELADOS VAMOS FESTEJAR: – DANÇAS E FOLGUEDOS DE SERGIPE: PROFª MARIA AUGUSTA MUDIM (UFS) – A CIDADE DO FOGO PROF. FERNANDO VALÉRIO (DIRETOR DO MEMORIAL DE ESTÂNCIA E PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO) – A ARTE VISUAL E A CULTURA POPULAR: PROFª VERÔNICA NUNES (UFS)

11H – DEBATE 12H – ALMOÇO 14H – MESA REDONDA CONVERSAS SOBRE JOÃO RIBEIRO (IHGSE) – PROF. WAGNER GONZAGA (IHGSE) – PROFª. VERÔNICA NUNES (IHGSE) 15H – DEBATE 15H – LEITURA DRAMÁTICA DOS TEXTOS DE JOÃO RIBEIRO PROFª AGLAÉ D’ÁVILA FONTES (SE) E GABRIEL LÍRICO (SE) – ANTÔNIO DAS COBRAS E A REZA PARA CURAR BICHEIRO – AS RÉPLICAS – A HISTÓRIA DA BARATINHA 16H – SARAU CULTURAL POETAS E CORDELISTAS CONVIDADOS E APRESENTAÇÕES DE MÚSICA MUTAÇÃO COM CRISPIM (SE) E DANÇA CABEÇÃO PELO MUNDO (SP) LOCAL: UFS CAMPUSLAR – ÁREA RUÍNAS

DIA 11 DE JANEIRO (SABADO)

9H – FOLKCOMUNICAÇÃO – CULTURA POPULAR X CULTURA DE MASSA CONFERENCISTA: PROF. OSVALDO TRIGUEIRO (PB)

10H – DEBATE 10H30 – A IMPORTÂNCIA DAS NORMATIVAS EM SÍTIOS HISTÓRICOS NO BICENTENÁRIO ARQUITETA LAUZANNE LEÃO FERREIRA (IPHAN/SE)

11H – COMUNICAÇÕES (UFS)

12H – ESCOLHA DO TEMA DO PRÓXIMO ANO

13H – ENCERRAMENTO DAS CONFERÊNCIAS SARAU CULTURAL DIA

09 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA) MUSEU DE ARTE SACRA 16H30 – CORDEL: WAGNER LEMOS – SILVIO ROMERO (SE) 17H – GRUPO SUTAQUE(SE)

DIA 10 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA) UFS CAMPUSLAR 16H – POESIA: WILTON SANTOS(SE) 16H20 – CORDEL: DANIELA BENTO(SE) 16H40 – CHIQUINHO DO ALÉM MAR(SE) 17H – MÚSICA: SHOW MUTAÇÃO COM CRISPIM(SE) CASA DE CULTURA JOÃO RIBEIRO 19H – CORDEL: CONTAÇÃO DE CAUSOS COM O POETA RAIMUNDO(SE) 19H30 – MUSICA: SHOW COM BANDA KILODOINHAME(SE)

DIA 11 DE JANEIRO (SABADO) MUSEU AFRO DE LARANJEIRAS 16H30 – POESIA: DECLAMANDO VERSOS E TROVAS DE JOÃO, O SAPATEIRO POETA POR JOÃO EMANUEL(SE) 16H30 – CORDEL: ALAÍDE SOUZA (SE) MÚSICA: COCO DE RODA CANTA AS MESTRAS (RN) VIOLA ENLUARADA COM JOSUÉ AZEVEDO(SE)

EXPOSIÇÕES • AS NUANCES DAS FESTIVIDADES DO ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS ACERVO FOTOGRÁFICO DO MUSEU DO HOMEM SERGIPANO LOCAL: HALL DA UFS – CAMPUSLAR

NO SUOR DO ROSTO, O GOSTO DE SANGUE NO CORPO: A PRESENÇA DAS MÃOS AFRICANAS NA CONSTRUÇÃO ECONÔMICA DE SERGIPE ACERVO DO MUSEU AFROBRASILEIRO DE LARANJEIRAS LOCAL: MUSEU AFROBRASILEIRO DE LARANJEIRAS

VIA RENATA VOSS LOCAL: CAMPUSLAR

RITOS E TRADIÇÃO FOTÓGRAFO MÁRCIO GARCEZ LOCAL: HALL DA UFS – CAMPUSLAR

PELA FÉ, POR SERGIPE: OBJETOS MEMORÁVEIS PADRE FILADELFO JONATAS LOCAL: MUSEU DE ARTE SACRA DE LARANJEIRAS

LAMBE-SUJO X CABOCLINHO FOTÓGRAFO MÁRCIO GARCEZ LOCAL: MUSEU AFROBRASILEIRO DE LARANJEIRAS

ARTE COM ESCULTURAS EM ARGILA E CIMENTO. TEMA: “MUTAÇÕES”. ARTE FANTÁSTICA – CYBELE RAMALHO LOCAL: CASA DE EXTENSÃO (OFICINA ESCOLA – CALÇADÃO)

EXPOSIÇÃO LARANJEIRAS LOCAL: CASA DO FOLCLORE (ANTIGO FÓRUM)

VILA AFRO JOÃO MULUNGU AFRO EMPREENDEDORES: ARTESANATOS, DOCES TÍPICOS, BIJUTERIAS AFRO, ROUPAS AFRO; PERÍODO: DE 09 A 12/01 LOCAL: EM FRENTE A IGREJA MATRIZ

RESTAURANTE AFRO/QUILOMBOLA DA MUSSUCA PERÍODO: DE 08 A 12/01 LOCAL: CALÇADAO

OFICINAS DANÇA AFRO; PERÍODO: DE 09 A 11/01 LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS LARANJEIRAS

ENTÃO COMPANHIA DE ARTE: PRODUÇÃOCULTURAL: CADASTRO DE AGENTES CULTURAIS NO MAPA CULTURAL DE SERGIPE PERÍODO: 09/01 LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS LARANJEIRAS

ARTESANATO RÚSTICO PERÍODO: DE 09 A 11/01 LOCAL: JOAO RIBEIRO

BONECAS EM EVA PERÍODO: DE 09 A 11/01 LOCAL: BIBLIOTECA

CORDAS E PREGADORES LOCAL: JOAO RIBEIRO PERÍODO: DE 09 A 11/01 LOCAL: JOAO RIBEIRO

PINTURAEM CERAMICA PERÍODO: DE 09 A 11/01 LOCAL: BIBLIOTECA

DIA 09 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA) – FOLCLORE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS LARANJEIRAS ÀS 9H – GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO MIRIM (LARANJEIRAS/SE) 16H – GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBÍ MÍRIM (LARANJEIRAS/SE)

FESTIVAL DE MUSICAL PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ) 18H

CONCURSO DE MÚSICAS INÉDITAS TEATRO 17H

EITCHA COMPANHIA DE TEATRO (ARACAJU-SE) ESPETÁCULO: “OS SALTIBANCOS” LOCAL: EM FRENTE A IGREJA MATRIZ

DIA 10 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA) FOLCLORE PELAS RUAS DA CIDADE 9H – GRUPO FOLCLÓRICO CACETEIRA MIRIM /SÃO CRISTÓVÃO 9H0 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO SENHOR DOS PASSOS/SÃO CRISTÓVÃO 10H – GRUPO CAPOEIRA LUZ DO MUNDO/LARANJEIRAS 10H – GRUPO FOLCLÓRICO GUEREIRO TREME TERRA (JAPOATÁ/SE) 11H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO/JAPOATÃ 11H – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO DONA VAVÁ/JAPOATÃ 14H – GRUPO FOLCLORICO CINRANDEIRAS DO CRAZ GONÇALO (ARACAJU/SE) 15H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE PAREIA JUVENIL/LARANJEIRAS 15H – GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO JUVENIL/LARANJEIRAS 16H – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO 12 ESTRELINHA/ROSÁRIO 16H – GRUPO CAPOEIRA GINGA MULEK/LARANJEIRAS 17H – GRUPO FOLCLÓRICO CACETEIRA DE MESTRE RINDU/SÃO CRISTOVÃO 17H – GRUPO FOLCLÓRICO GUERREIRO DA VITORIA MOCIDADE/ARACAJU PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ) 09H – GRUPO FOLCLÓRICO CACETEIRA MIRIM/SÃO CRISTÓVÃO 10H – GRUPO FOLCLÓRICO GUEREIRO TREME TERRA(JAPOATÁ/SE) 11H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO/JAPOATÁ 14H – GRUPO FOLCLORICO CINRANDEIRAS DO CRAZ GONÇALO (ARACAJU/SE) 14H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE PAREIA JUVENIL/LARANJEIRAS 15H – GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO JUVENIL/LARANJEIRAS 16H – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO 12 ESTRELINHA/ROSÁRIO 16H – GRUPO FOLCLÓRICO CACETEIRA DE MESTRE RINDU/SÃO CRISTOVÃO PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ) 17H – 2º ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS 18H –

CORTEJO DOS GRUPOS FOLCLORICOS

GRUPO FOLCLÓRICO TAIEIRAS (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO CHEGANÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI DE MESTRE DECA (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI MIRIM PROF.AGLAÉ FONTES ALENCAR (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE PAREIA ADULTO (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO REISADO FLOR DO LIRIO-(LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO REISADO DE NADIR –(LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICOCHEGANÇA ALMIRANTE BARROSO (LARANJEIRAS/SE)

GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI DE MESTRE BATINGA/JAPARATUBA

GRUPO FOLCLÓRICO GUERREIRO DA VITÓRIA MOCIDADE/ARACAJU

GRUPO FOLCLÓRICO PASTORIL DE FORGES/JAPARATUBA

GRUPO FOLCLÓRICO CACETEIRA DE MESTRE RINDU/SÃO CRISTOVÃO – LOCAL: PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ)

19H30 – ABERTURA OFICIAL PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ) 20H20

GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE (LARANJEIRAS/SE) 20H50

GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI DE MESTRE DECA (LARANJEIRAS/SE)

TEATRO 10H – AGUA DE CACIMBA (NATAL-RN) ESPETÁCULO – O CÔCO VAI COMEÇAR LOCAL: CALÇADÃO GETÚLIO VARGAS

16H- – TRÍCIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (ARACAJU/SE) ESPETÁCULO: DANDO NÓ EM PINGO D’ÁGUA. GÊNERO: COMÉDIA LOCAL: CALÇADÃO GETÚLIO VARGAS DANÇA PALCO MESTRE SALES (CENTRO DE TRADIÇÕES)

11H – HENRIQUE SHOW

15H – GRUPO DE DANÇA REVIVER

16 H – ED SÓ DANCE DIA 11 DE JANEIRO (SÁBADO) FOLCLORE RUAS DA CIDADE

8H30 – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO DA PAZ/SÃO CRISTOVÃO

9H – GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO DO ROSÁRIO/ROSÁRIO DO CATETE

9H30 – GRUPO FOLCLÓRICO LARIÔ DAS TARTARUGAS/PIRAMBU

10H – GRUPO CAPOEIRA JUSTICEIRO DE LUANDA/LARANJEIRAS

10H30 – GRUPO FOLCLÓRICO MENINO JESUS/LARANJEIRAS/SANFONEIRO SOARES

11H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO SÃO BENEDITO/SANTO AMARO

11H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO PRIMA COM PRIMA/JAPOATÃ

14H00 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO FAMILIAR PÉ DE SERRA/MOITA BONITA

14H30 _ GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE RODA/RIACHUELO

15H – GRUPO CAPOEIRA ZUMBI SERGIPANO /LARANJEIRAS

16H – GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO DE BACAMARTEIRO PINGA FOGO/GENERAL MAYNARD

16H30 – GRUPO FOLCLÓRICO OS CABRAS DE LAMPIÃO/JAPARATUBA

17H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE PAREIA/LARANJEIRAS

17H30 – GRUPO CAPOEIRA SETE QUEDA/N.SENHORA SOCORRO

18H – GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO 1º DE SÃO JOÃO/LARANJEIRAS PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ

9H – GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO DO ROSÁRIO/ROSÁRIO DO CATETE

10H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO MENINO JESUS/LARANJEIRAS

11H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO SÃO BENEDITO/SANTO AMARO

14H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO FAMILIAR PÉ DE SERRA/MOITA BONITA

15H30 – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE RODA/RIACHUELO

16H30 – GRUPO FOLCLÓRICO OS CABRAS DE LAMPIÃO/JAPARATUBA

18H – GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO PRIMEIRO DE SÃO JOÃO/LARANJEIRAS

TEATRO 16H – GRUPO TEATRAL MENORES UNIDOS (LARANJEIRAS/SE) ESPETÁCULO: A FAMÍLIA DESAJUSTADA LOCAL: CALÇADÃO GETÚLIO VARGAS

17H – CIRCO ESPETÁCULO: CIRCENCE OM CO TÔ? QUEM CO SÔ? PROM CO VÔ (SÃO PAULO/SP) LOCAL: EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DANÇA PALCO DONA LALINHA (PRAÇA DA MATRIZ)

20H – NELSON SANTOS CIA DE DANÇA (N. SRª DO SOCORRO-SE) ESPETÁCULO – CAMINHOS PARA O AMOR ARACAJU –SE

DIA 12 DE JANEIRO (DOMINGO)

FOLCLORE RUAS DA CIDADE 9H – GRUPO FOLCLÓRICO CHEGANÇA SANTA CRUZ/ITABAIANA

9H30 – GRUPO FOLCLÓRICO PASTORIL MÍRIM/PROPRIÁ

10H – GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI DE MESTRE JUAREZ/ITAPORANGA

10H30 – GRUPO FOLCLÓRICO PÍFANO NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS/JAPOATÃ

11H – GRUPO CAPOEIRA BRASIL/LARANJEIRAS

11H15 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO MESTRE JUAREZ/ITAPORANGA

11H45 – GRUPO FOLCLÓRICO PASTPRIL/PROPRIÁ

14H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO DOS PROFESSORES/ARACAJU

15H – GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO DA BARRA/BARRA DOS COQUEIROS

15:30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO SANTO ANTONIO/ITAPORANGA

16H – GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO SÃO PEDRO/SANTO AMARO

16H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO ESTRELINHA DO NORDESTE/ARACAJU

17H – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO BAILE ESTRELA/MOITA BONITA

17H30 – GRUPO FOLCLÓRICO PENEIROU XERÉM/ARACAJU PALCO DONA LALINHA (MATRIZ)

9H30 – GRUPO FOLCLÓRICO PASTORIL MÍRIM/PROPRIÁ

10H – GRUPO FOLCLÓRICO CACUMBI DE MESTRE JUAREZ/ITAPORANGA

10H30 – GRUPO FOLCLÓRICO CHEGANÇA SANTA CRUZ/ITABAIANA

11H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO MESTRE JUAREZ/ITAPORANGA

14H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO DOS PROFESSORES/ARACAJU

15H30 – GRUPO FOLCLÓRICO REISADO SANTO ANTONIO/ITAPORANGA

16H – CORTEJO DOS GRUPOS FOLCLORICOS

GRUPO FOLCLÓRICO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/LARANJEIRAS

GRUPO FOLCLÓRICO PENEIROU XERÉM/ARACAJU

GRUPO FOLCLÓRICO SAMBA DE COCO DA BARRA/BARRA DOS COQUEIROS

GRUPO FOLCLÓRICO REISADO SANTO ANTONIO/ITAPORANGA

GRUPO FOLCLÓRICO BATALHÃO SÃO PEDRO/SANTO AMARO

GRUPO FOLCLÓRICO REISADO ESTRELINHA DO NORDESTE/ARACAJU

GRUPO FOLCLÓRICO REISADO BAILE ESTRELA/MOITA BONITA

