Fábio Mitidieri reforça apoio à candidatura do PSD em Propriá

08/01/20 - 10:40:35

Visitando o município de Propriá, o presidente estadual do PSD, deputado federal Fábio Mitidieri, esteve no dia de ontem, 7, com o presidente da Câmara, vereador Aelson Santos, que também preside o diretório municipal do partido. Também participaram do encontro o ex-prefeito Renato Brandão e o vereador Eldes Guimarães.

Durante a reunião, Fábio Mitidieri assumiu o compromisso de articular apoios à candidatura do PSD em Propriá, cujo nome mais forte é o do vereador Aelson.

“Acreditamos nesse compromisso e sabemos da sua importância para fortalecer uma candidatura própria do nosso partido. O PSD terá um papel importante nas eleições de 2020, e em Propriá não será diferente. Temos propostas e ideias que farão a diferença na melhoria das condições de vida da nossa população”, frisou Aelson Santos.

Fonte e foto assessoria