Guarda de Rosário e PM recuperam moto minutos após ser tomada em assalto

08/01/20 - 05:25:07

Nesta terça-feira por volta das 15:30h a Guarda Municipal de Rosário foi informada de um assalto no povoado Pinga Fogo, município de General Maynard, onde 02 indivíduos portanto arma de fogo anunciaram assalto subtraindo da vítima uma moto Honda/ NXR 160 Bros ano 2015 de cor Branca, placa QKQ-5284.

Após o assalto os dois indivíduos fugiram pela estrada de chão sentido a sede do município de General Maynard, utilizando uma rota de fuga pela Fazenda Bulandeira, onde dava acesso ao campo do São João dentro do referido município.

A equipe do Grupo de Operações Táticas (GOT) coordenada pelo Sgt Batista, Comandante Josenildo com apoio de 02 equipes da Polícia Militar, comandadas pelos Sgt Alon e Salú estrategicamente fecharam as possíveis saídas onde os indivíduos esconderam a moto, momento qual a equipe da Guarda Municipal visualizou roupas dos suspeitos jogadas na vegetação, logo próximo a essas roupas encontraram a moto da vítima.

Esse é 45° (Quadragésimo quinto) veículo recuperado pela Guarda Municipal de Rosário do Catete, a moto bem como as roupas localizadas a Guarda conduziu a delegacia para as providências cabíveis.

Fonte e foto GMRC