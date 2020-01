Guilherme Figueiredo vai disputar duas competições nos Estados Unidos

08/01/20 - 15:24:43

O ano já começou bem movimentado para o piloto sergipano Guilherme Figueiredo. Ele já está nos Estados Unidos onde vai disputar duas competições com as feras do kartismo mundial. De 10 a 12 de janeiro ele compete no Skusa Winter Series e logo depois, de 16 a 19 de janeiro, ele disputa o Florida Winter Tour em Miami. Em novembro do ano passado, o sergipano já tinha passado uma temporada em terras americanas onde competiu no SuperKarts USA e no Rockup USA e seu desempenho por lá foi o que rendeu o convite para novos desafios nos EUA.

“Os treinos estão a todo o vapor por aqui. Já fiz o reconhecimento da pista e vou em busca do pódio. Sei que tenho capacidade para isso e estou bem focado para representar bem tanto o meu estado como o meu país”, destaca Gui Figueiredo, que vai competir na categoria Júnior da equipe Racing Edge Motorsports, do Canadá.

Por Felipe Martins

Foto Assessoria de Imprensa