HOMEM REAGE À PRISÃO, TROCA TIROS COM POLICIAIS EM SOCORRO E MORRE

08/01/20 - 16:46:53

Uma troca de tiros e um homem registrado na tarde desta quarta-feira (08) nas proximidades da entrada do povoado Pai André em Nossa Senhora do Socorro, terminou com um homem ferido.

As informações são de que um elemento conhecido por “Alef” reagiu à abordagem realizada por policiais do Batalhão de Radiopatrulha, efetuando disparos contra os militares que revidaram.

Ele foi atingido e socorridos pelos policiais que o levaram para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu e morreu.

Com informações e foto de Sandoval Noticias