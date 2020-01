Huse realiza primeira captação de múltiplos órgãos em 2020

Fígado, rins e córneas. Esses foram os múltiplos órgãos captados no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), na última terça-feira, 7, de um paciente do sexo masculino, 48 anos e que foi vítima de atropelamento no município de Estância. Com a situação agravada e a morte encefálica confirmada depois de todos os exames, a família foi acionada e para a surpresa da equipe médica, a mesma declarou que o paciente manifestava em vida sobre a vontade de doar os órgãos em morte. A partir daí, profissionais de saúde que fazem parte da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Estado, entrou em cena.

“Toda a documentação e exames do doador foram encaminhados para a Central estadual de Transplantes. Eles são responsáveis por ofertar os órgãos no Sistema Nacional de Transplantes. Os rins foram para o Ceará e Bahia, o fígado foi para Pernambuco com a equipe que veio captar e as córneas foi a nossa própria equipe quem captou porque aqui em Sergipe fazemos o transplante das córneas”, explicou a coordenadora da OPO no Huse, Ana Paula Barrel.

A vítima de 48 anos foi o primeiro doador em Sergipe esse ano. Em 2019, Sergipe realizou 205 transplantes de córnea e contou com 118 doadores de córnea. A coordenadora da OPO no Huse, destacou a importância de comunicar a família sobre a vontade da doação de órgãos em vida. “Ficou fácil porque o doador já tinha expressado em vida, sobre a vontade de doar órgãos e isso é fundamental. Geralmente nós não conversamos sobre morte, mas é a única certeza que temos e devemos ter essa facilidade de falar sobre ela e como é que quer que aconteça as coisas pós nossa morte. Isso facilita a decisão da família, está ao nosso alcance e ajuda o próximo”, concluiu Ana Paula Barrel.

