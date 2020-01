Impostos em excesso

08/01/20 - 08:07:15

Agora em 2020 o suplicante vai trabalhar em média 147 dias, reservando cerca de 40% da sua renda, somente para pagar impostos. É o que aponta estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Como se vê, o número é um indicativo de que a carga tributária é excessiva, penalizando os trabalhadores e o setor produtivo. Além dos valores pagos, que significam quase 37% do PIB, o modelo de tributação também é problemático. Mais grave ainda é que quem desembolsa os tributos nunca sabe como eles são aplicados pelo governo. E para complicar, o estudo indica que, como a maior parte dos impostos e contribuições incidem sobre a renda e o consumo, o setor produtivo e as pessoas de menor renda são os mais prejudicados. Segundo o IBPT, quem ganha entre R$ 3 mil a R$ 10 mil paga a maior carga de impostos, 42,62% da renda. Isso faz lembrar aquele velho adágio: Plante e coma, senão o governo toma. Misericórdia!

Marcha lenta

Quer apostar uma mariola de goiaba como o embrionário partido Aliança pelo Brasil não fica pronto este ano? Em Sergipe mesmo ainda nem começou a coleta de assinaturas dos que apoiam a formalização da nova legenda. E olhe que são necessárias 500 mil rubricas devidamente reconhecidas para a Justiça Eleitoral registrar a sigla. Entrevistado pelo Jornal da Cidade, o empresário Tarantela disse que ainda aguarda a documentação da coordenação nacional – leia-se presidente Jair Bolsonaro – para começar a coleta das assinaturas no estado. Pelo visto, o Aliança para o Brasil é coisa pra 2022. Ôxe!

Portas abertas

E o deputado federal Fábio Henrique, manda chuva do PDT em Sergipe, disse que o partido está de portas abertas a tapete vermelho estendido para receber o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. E o PDT é o sonho de consumo do gestor aracajuano, que acaba de deixar o PCdoB. O diabo é o Padre Inaldo (Progressista), prefeito de Socorro e pré-candidato à reeleição, provavelmente contra o dirigente pedetista. Edvaldo é muito amigo do vigário, que não engole o Fábio Henrique, que não aceitará ver um aliado do peso de Nogueira apoiando seu principal adversário. Que imbróglio. Só Jesus na causa!

Troca de postos

O Exército tem novo comandante em Sergipe. É o tenente-coronel Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti. Ele substituiu no comando do 28º Batalhão de Caçadores o oficial da mesma patente José Fernandes Carneiro dos Santos Filho. Ontem, os dois visitaram o governador Belivaldo Chagas (PSD), que agradeceu o trabalho de José Fernandes e desejou boa sorte a Marco Aurélio. O Exército é um grande parceiro do governo estadual, principalmente em ações como a Operação Carro-Pipa, que distribui água tratada aos flagelados da seca. Muito bom!

Unha e carne

Quer encontrar Adailton Sousa (PR), secretário-chefe de gabinete da Prefeitura de Itabaiana? É só procurar o prefeito Valmir de Francisquinho (PR), pois os dois só andam juntos. Embora ainda não tenha decidido quem apresentará como candidato para sucedê-lo, Valmir não esconde a simpatia pelo nome de Adailton. Há quem diga que o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) pode ter o apoio de Francisquinho numa disputa pela prefeitura, porém, diante da afinidade do prefeito com o auxiliar, o tucano precisará gastar muita saliva para convencer Valmir a apoiá-lo. Marminino!

Ainda as aposentadorias

E segue dando o que falar as aposentadorias de 11 deputados estaduais e um federal. Na vida pública há muitos anos, o também parlamentar estadual Iran Barbosa (PT) está entre os que discordam do benefício conseguido, na calada da noite, pelos colegas de Legislativo: “Não é como deputado que irei me aposentar. Sou professor e a minha aposentadoria será como servidor público”, diz Iran. Pelo visto, as tais aposentadorias vão dar pano pras mangas na campanha eleitoral que se avizinha. Crendeuspai!

Gravidez interrompida

Vinte por cento das brasileiras terão feito ao menos um aborto ilegal ao final da vida reprodutiva, ou seja, uma em cada cinco mulheres aos 40 anos terá abortado ao menos uma vez. Segundo pesquisa da Universidade de Brasília, a mulher que aborta tem entre 18 e 39 anos, é alfabetizada e de área urbana. A maior parte (48%) completou o ensino fundamental e 26% possuíam ensino superior. Do total, 67% já tinham filhos. E mais: 56% dos abortos foram praticados por católicas e 25% por protestantes ou evangélicas. Aff Maria!

Afronta ao Supremo

E o Tribunal de Contas de Sergipe segue desrespeitando a determinação do Supremo Tribunal Federal para cancelar a indisponibilidade do conselheiro Clóvis Barbosa. Pelo menos no site do TCE, Clóvis não aparece na página dos sete conselheiros. Em vez da foto dele, figura no site a de Flávio Conceição, que se desaposentou para substituir Barbosa. Mesmo com a última forma dada pelo Supremo, a coisa continua como dantes, numa afronta ao STF. Será que o ministro Gilmar Mendes sabe disso? Aliás, o Pleno do TCE vai se reunir amanhã justamente para tentar resolver este impasse. Santo Cristo!

Campinho de pouso

Nove aeroportos brasileiros foram classificados entre os mais pontuais do mundo pela consultoria inglesa OAG. Do Nordeste, aparecem na relação apenas os terminais de Fortaleza e do Recife. Nem precisa dizer que o campinho de pouso de Aracaju nem foi citado na pesquisa. Com instalações acanhadas e infestado de muriçocas e pardais, o nosso aeroporto chega a ser mais modesto do que muitas rodoviárias por este Brasilzão de meu Deus. Danôsse!

PT dividido

A reunião agendada pelo PT para tratar sobre a sucessão em Aracaju promete muito barulho. Embora as alas mais radicais defendam que o partido tenha candidato próprio à Prefeitura, os moderados preferem marchar ao lado do prefeito e pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (sem partido). Quem conhece bem o PT, jura que a reunião, marcada para depois de amanhã, não chegará a lugar nenhum. Pelo visto, só pedindo uma ajudinha a Lula. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 22 de novembro de 1885.