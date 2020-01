Instituto Banese abre seleção para edição 2020 do projeto Teatro no Museu

As inscrições para espetáculos infantil e adulto terão início na próxima sexta, dia 10, e seguirão até 31 de janeiro

A partir da próxima sexta, dia 10, estarão abertas as inscrições para a chamada pública de teatro direcionado ao público infantil e adulto no Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda. A seleção faz parte do projeto Teatro no Museu, realizado pelo Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, e apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap). A edição deste ano tem como objetivo fortalecer a iniciativa que desde 2016 proporciona um novo espaço de apresentações para as cias. de teatro, fomentando a produção cultural local, especialmente no campo das artes cênicas, e formando plateia para esse segmento das artes.

O período de inscrição de propostas segue até o dia 31 de janeiro. Para participar, os interessados devem acessar o regulamento e baixar formulário de inscrição em link disponibilizado na bio do Instagram do Museu da Gente Sergipana (museudagentesergipana_oficial), ou solicitar através do email [email protected]

Serão selecionados projetos artísticos de teatro, com temas variados, e que estejam de acordo com os critérios dispostos no regulamento. As apresentações teatrais aos sábados, para o público infantil, e às quintas-feiras, para adultos, acontecem ao longo de todo o ano. Durante as quatro edições realizadas, o projeto Teatro no Museu já apresentou 24 espetáculos e recebeu 14 cias. de teatro. Para mais informações sobre como participar, entrar em contato com o Instituto Banese pelo telefone (79) 3218-1551.

Por Tarcila Barbosa