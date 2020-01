Natal Iluminado recebe 900 pessoas em passeio festivo em Aracaju

08/01/20 - 05:08:45

Através de uma parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros (Setransp), o Espetáculo Natal Iluminado beneficiou 900 pessoas – em sua maioria crianças de diversas instituições beneficentes e seus responsáveis – com um passeio através da decoração natalina das praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro de Aracaju.

A ação fez parte da iniciativa “Natal com mobilidade” do Setransp e ocorreu todas as sextas e sábados do período da programação do Natal Iluminado. O objetivo foi proporcionar uma noite de lazer e estimular o espírito natalino e o sentimento de inclusão, amor e respeito.

Ao total, 6 ônibus – cedidos pelas empresas Viação Atalaia, Grupo Modelo e Grupo Progresso – com decoração e iluminação natalina foram usados para trazer os beneficiados aos locais. A ação compôs passeios pelas praças, distribuição de lanches, brincadeiras e acesso gratuito ao Carrossel e a programação cultural do Natal Iluminado.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o deputado Laércio Oliveira, reforça a importância da ação e a sua satisfação com a parceria do Setransp.

“O Natal Iluminado é uma festa que agrega todos os sergipanos, turistas, famílias e, principalmente, as crianças. As visitas organizadas pelo Setransp foram excelentes. A oportunidade de conhecer o brilho das luzes do natal, brincarem com o Papai Noel e viver esses dias felizes foi um momento mágico na vida dessas crianças e suas famílias. O Setransp é um parceiro importante do Natal Iluminado e trouxe mais beleza com os veículos e alegria para as crianças”, exclamou Laércio.

Segundo a superintendente do Setransp, Raissa Cruz, a ação foi um sucesso e deixou todos que participaram extremamente satisfeitos.

“A parceria com o Natal Iluminado foi uma forma de estimular a diversão e o espírito natalino junto com a consciência de mobilidade urbana, que é o forte do transporte público. Muitas das pessoas que foram agraciadas talvez não tivessem a oportunidade de conhecer o espaço, o que só reforça a importância da ação. O sentimento que fica é de missão cumprida”, declarou a superintendente.

Geilson Santos é criador do projeto cultural “criança feliz”, que beneficia crianças e adolescentes de 20 comunidades do estado de Sergipe através de ações culturais e educacionais. Ao receber o convite para levar sua instituição para o Natal, Geilson não conseguiu conter a emoção.

“Conseguimos trazer 50 crianças para o passeio e ver a alegria no rosto delas não tem preço. O espaço tem uma alegria que contagia todos que o frequentam, inclusive nós adultos. Estou muito feliz e emocionado com o convite”, disse Geilson.

Fonte e foto assessoria