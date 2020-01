Pesquisa traz preços combustíveis em 50 postos de Aracaju

08/01/20 - 05:56:01

Por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), a Prefeitura de Aracaju divulga, nesta terça-feira, 7, nova pesquisa comparativa dos preços dos combustíveis. O levantamento realizado em 50 postos de combustíveis foi desenvolvido por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e objetiva auxiliar os consumidores e monitorar o mercado.

Segundo o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, foi possível notar variações significativas a partir dos dados coletados. “Foram identificadas consideráveis variações de preço, sendo a maior delas a da gasolina aditivada, que apresentou variação de aproximadamente R$0,60 entre o menor e o maior valor. A gasolina comum, variou em aproximadamente R$0,30, sendo o menor preço registrado R$4,49”, destaca.

O coordenador ressalta que ao órgão não cabe a regulação de preços. “É importante ressaltar que o órgão não tem legitimidade para interferir na formação do preço de nenhum tipo de produto, tampouco tabelar preço máximo ou mínimo para comercialização. Isso porque, a livre concorrência é garantida pela Constituição Federal. Desta forma, o Procon Aracaju atua como fiscal da lei, garantido que não ocorram abusividades na cobrança de valores e coibindo práticas que põem em risco os direitos garantidos pela legislação consumerista”, pontuou Igor Lopes.

As pesquisas integram o planejamento de atividades do Procon Aracaju e contemplam os mais diversos segmentos. Os resultados dessas pesquisas são disponibilizados como forma de estimular a prática da pesquisa e o consumo consciente e oferecer ao consumidor a oportunidade de obter os preços antes de realizar a compra.

Confira a tabela completa.

Atendimento

Para esclarecer dúvidas ou realizar denúncias, o consumidor pode acionar o Procon Aracaju por meio do SAC 151, que funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

O órgão disponibiliza também o serviço de agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br, por meio do qual o consumidor pode agendar data e horário do atendimento presencial na sede do órgão, conforme disponibilidade.

O Procon Aracaju está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José.

AAN