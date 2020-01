PMA convoca classificados no PSS da Sejesp para entrega de títulos e documentos

A Prefeitura de Aracaju publicou nesta terça-feira, 7, no site institucional da administração municipal, a lista com os nomes dos 247 candidatos aos cargos de coordenador-geral, coordenador técnico-pedagógico e monitor, do Projeto Seleções do Futuro, e o cronograma que define os horários e o dia que cada candidato deverá fazer a entrega dos títulos e documentos informados no momento da inscrição.

Esta é mais uma etapa do Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), simultaneamente com a Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), cujo objetivo é a contratação de profissionais da área esportiva que deverão atuar no polo do projeto que será instalado no bairro Bugio. De acordo com o Edital Nº03, os proponentes terão a próxima sexta-feira, dia 10, das 7h às 13h e das 14h às 17h, para se dirigir ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos (sede da Prefeitura), localizado à rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42, no Conjunto Costa e Silva, para entregar a documentação.

“Assim como fizemos nos demais processos seletivos realizados pela Prefeitura, e com a proposta de prestar um bom atendimento aos candidatos, principalmente na conferência dos documentos apresentados, contaremos com uma equipe mista de profissionais capacitados, da Seplog e da Sejesp, para que tudo ocorra dentro do que foi projetado”, garante o secretário Municipal do Planejamento, em exercício, Adriano Bezerra Bispo. Segundo a gerente-geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gergdep), Noemia Gois, todos os candidatos inscritos no PSS foram convocados para a entrega documental. “Como este é um processo seletivo com um quantitativo pequeno de vagas oferecidas, nós entendemos que privilegiar todos os inscritos é uma forma, inclusive, de conhecer os profissionais esportivos que temos na capital, assim como, em especial na função de monitor, ampliar o nosso banco de dados no que tange aos estudantes do curso de Educação Física ou Esporte”, pontuou. Cronograma

O resultado provisório do PSS da Sejesp está previsto para ser publicado no dia 14 deste mês, conforme calendário disposto no Edital Nº01/2019. Após essa data, no dia 20, acontece a etapa de heteroidentificação dos candidatos afrodescendentes (pretos e pardos), cujo resultado provisório será divulgado no dia 21, ficando o dia 22 reservado para interposição de recurso. Ainda de acordo com o Edital Nº01/2018, o resultado final do certame acontece no dia 24 deste mês. Para acessar a lista de convocados clique aqui .

AAN

08/01/20 - 06:05:44