PM E FSF FINALIZAM PLANO DE SEGURANÇA PARA A TEMPORADA 2020

08/01/20 - 09:43:30

A parceria reduziu em mais de 90% os incidentes envolvendo as partidas de futebol no ano passado

Durante reunião realizada na manhã dessa terça-feira, 7, no Quartel do Comando Geral (QCG), a Polícia Militar e a Federação Sergipana de Futebol (FSF) reafirmaram a parceria e finalizaram as estratégias de segurança para a temporada 2020.

A parceria realizada com o apoio do Governo do Estado reduziu em mais de 90% os incidentes antes, durante e após as partidas de futebol realizadas em 2019, segundo análise da Federação. “Graças à colaboração da Polícia Militar alcançamos excelentes resultados na segurança dos jogos envolvendo os clubes sergipanos. Precisamos a partir de agora reforçar as nossas estratégias para que tenhamos uma temporada ainda mais segura no calendário deste ano”, explicou o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas.

Durante o encontro a PMSE garantiu a presença em todos os eventos esportivos promovidos pela Federação, incluindo o Campeonato Sergipano de Futebol, que inicia no sábado, 11, com partidas realizadas na capital e no interior do estado. “A Polícia Militar tem prestado um serviço de excelência à sociedade sergipana e, em especial, aos nossos torcedores, que podem levar as suas famílias aos estádios com mais tranquilidade”, concluiu Milton Dantas.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, afirmou que a Corporação está preparada para garantir a segurança dos torcedores, atletas e profissionais envolvidos nas competições, com o objetivo de manter o estado como referência em segurança pública. “Essa parceria entre a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e a Federação de Futebol tem dado bons resultados. Graças a Deus, hoje, somos referência nacional em termo de segurança para as pessoas que frequentam os estádios”.

De acordo com o comandante da PMSE, o esquema de segurança tem início muito antes da realização das partidas, passando pelos entornos dos estádios, terminais de ônibus e ruas adjacentes, até a segurança dos atletas e dos profissionais da imprensa. “Nós temos essa preocupação e isso tudo resulta em um planejamento muito cuidadoso para que possamos manter os bons resultados e as pessoas possam ir aos estádios com segurança”.

Além dos policiais militares que atuam nas unidades especializadas e de áreas, seja no policiamento motorizado ou a pé, o esquema de segurança contará com o auxílio de um drone. O equipamento está em uso desde a temporada passada e fará o monitoramento das imagens em tempo real, com o total registro das ações.

Fonte: Ascom PM/SE