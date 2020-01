Pré-candidatura do PT se define amanhã

Foi antecipada para amanha a reunião do Partido dos Trabalhadores que decidir sobre candidatura própria à Prefeitura de Aracaju. O PT parece animado e a impressão que passa é a de que o partido estará na disputa e o nome será mesmo o do ex-deputado Márcio Macedo. A antecipação do encontro de sexta para quinta-feira tem motivos: Um deles é a inauguração de uma igreja nas terras Xocós, em Porto da Folha, agendada para o dia 10.

Lideranças do PT vão participar do evento e o governador Belivaldo Chagas (PSD) estará presente. Também atende à solicitação da vice-governadora Eliane Aquino, que faz uma viagem para fora do Estado, por uma semana, a partir do sábado. Ela teria problema de participar da reunião no dia anterior. As razões provocaram a antecipação, agora já garantida e inadiável. O senador Rogério Carvalho já chegou ontem à noite e vai ao encontro.

Com a realização da reunião na quinta-feira, já a partir de hoje se aceleram conversas para fortalecer a ideia de candidatura própria e, paralelamente, para convencer a cúpula do PT a fazer uma reflexão sobre o projeto político, montado em 2006 por Marcelo Deda, quando disputou pela primeira vez o Governo do Estado. A olho nu percebe-se que a ideia de ter Márcio Macedo como pré-candidato a prefeito está firme e forte, mas há segmentos petistas que sugerem calma nessa decisão, para evitar um rompimento da aliança, o que parece inevitável.

Há quem perceba um risco caso se faça opção por lançar candidatura própria, em razão do momento político, pela dificuldade na formação de um bloco à esquerda e por falta de empolgação do eleitorado. Mas a vice-governadora Eliane Aquino (PT) não vê assim. Acha que a melhor ideia é ter candidatura, alegando que a militância vem cobrando isso e o partido não pode se negar. O projeto neste momento é ir adiante e ousar, apesar de prováveis e sérios obstáculos pela frente.

Eliane Aquino demonstra interesse nessa iniciativa ousada de ir aos palanque e tentar reconquistar a Prefeitura de Aracaju. Admite que este seja o momento disso acontecer, para que haja uma modernização do PT. Lembra, inclusive, que quando foi candidata a vice-prefeita, em 2016, uma parte significante da sigla preferia que ela fosse cabeça de chapa. Acha que agora não se pode frustrar a militância mais uma vez.

Segundo ainda a vice-governadora, “no segundo turno todo mundo se une de novo, para chegar a um resultado positivo na final”. Pode não ser tão fácil assim, porque o afastamento do grupo neste momento, implica numa cisão também com o Governo, já que Belivaldo Chagas dificilmente manterá adversários ao seu lado. Além disso, ele não abre mão do apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira, que tem simpatia e apoio da sociedade, em razão do trabalho que realiza em Aracaju.

Claro que a disputa é saudável e necessária numa democracia, mas com adversários naturais na política municipal e estadual. Quando ela se dá por algum tipo de cisão na aliança, com objetivo de conquistar posições e montar uma estrutura de poder que fuja a uma somação, fica muito difícil um reencontro mais adiante, porque por mais pacífico que seja o pleito, algumas magoas afloram e dificultam a reaproximação.

Agora, fica a expectativa do que se dará amanhã.

Boato de Lurian

Foi visto como piada, por setores da cúpula do PT, o boato sobre estratégia para que a filha do ex-presidente Lula, Lurian Lula da Silva, fosse candidata a prefeita de Aracaju.

*** – Não faz o menor sentido e isso nos diverte muito, disse a assessoria do senador Rogério Carvalho (PT).

*** Lurian passa a morar em Aracaju a partir do dia 15 para trabalhar na assessoria de Rogério.

Daniel desmente

O presidente regional do PT, João Daniel, também desmentiu o boato. Disse que Lurian não disputará mandato em Aracaju, nem para vereadora ou prefeita.

*** Acrescentou que Lurian não transferiu domicílio eleitoral para Aracaju e não pensa em candidatura.

Será mesmo Márcio

Amanhã será realizada reunião do PT, na sede do partido, para decidir sobre eleições municipais, inclusive candidatura própria em Aracaju.

*** O nome de Márcio Macedo é o que se apresenta para apreciação do partido, como o pré-candidato por Aracaju.

Sobre a orla

O senador Rogério Carvalho (PT) foi quem conseguiu a liberação de R$ 15 milhões para o início da ampliação da Orla de Atalaia.

*** Ainda este mês as obras se iniciam e o calçadão vai até à sede da AABB, na Aruana, o que será importante para o turismo.

Está tudo certo

O prefeito Edvaldo Nogueira vai se filiar ao PDT. Isso já está decidido desde quando se reuniu com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi.

*** Falta marcar a data de filiação, que deve ocorrer em fevereiro ou março. Talvez até antes.

Com Fábio Henrique

Edvaldo teve uma conversa com o presidente regional do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, na última semana de 2019.

*** – Houve um bom entendimento e tudo ficou definido em relação às posições do PDT no Estado. Não haverá qualquer problema, disse um aliado do prefeito.

Bem mais animado

Heleno Silva (Republicanos) esteve ontem com o governador Belivaldo Chagas (PSD). Visita de Ano Novo. Achou Belivaldo muito animado com as perspectivas para 2020, mesmo reconhecendo as dificuldades que teve no ano passado.

*** Segundo Heleno, o governador já tem projetos e planejamentos para recuperação de estradas. Inclusive a rodovia Porto da Folha a Monte Alegre, que já está sendo licitada.

Apoio definido

Heleno e Belivaldo também trataram de política e Heleno reafirmou que o Republicanos estará, nos municípios, onde Belivaldo sinalizar: “o partido ouvira a voz do governador nessa decisão”, disse.

– A voz dele terá peso nessa situação já definida por mim, por Jony Marcos e pelo grupo, disse Heleno, acrescentando que “na conversa não se falou em Aracaju e nem em municípios específicos”.

Conversa avançada

Heleno Silva falou que já há uma conversa “muito avançada com Edvaldo”, mas fica claro que o apoio de Belivaldo significa o fechamento “Belivaldo é Edvaldo e está muito ciente disso”, disse.

*** O governador avisou a Heleno que será muito correto com os prefeitos que o apoiaram em 2018: “não vou abrir mão de quem esteve comigo nos municípios”.

Será loucura

A análise é de um ex-deputado federal que pediu ‘off absoluto’: “acho que se o PT lançar candidatura própria a prefeito de Aracaju e se desligar da aliança, estará muito arrependido logo após”.

*** – A candidatura solo do PT é uma loucura, porque terá dificuldade em montar um bloco e já não empolga tanto aos eleitores, disse.

Sobre Cidadania

Outra análise do mesmo parlamentar: “o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não vai conseguir repetir o que aconteceu em 2018 e que lhe foi favorável”.

*** Diz que ele não terá o voto que imagina na periferia e chegará dividido na classe média.

Posição tomada

Uma decisão está tomada: o ex-deputado federal André Moura, atualmente no Governo do Rio de Janeiro, só disputará por Sergipe mandato majoritário em 2022.

*** Analisa isso e, caso não veja condição para o majoritário, disputará a Câmara Federal pelo Rio de Janeiro.

Sobre o IPTU

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) dá sinais de pré-campanha ao usar o Twitter para fazer críticas à taxa do IPTU deste ano.

*** Diz que desde 2016 o prefeito Edvaldo Nogueira “prometeu revogar de forma imediata o aumento abusivo do IPTU e não o fez”.

*** Valadares está em Brasília e participa de reunião do Diretório Nacional do PSB.

Não confirma

É insistente a informação de que o conselheiro Ulices Andrade será candidato ao Governo do Estado em 2022, pelo PSD.

*** Ulices não confirma [e nem desmente], mas estaria conversando com lideranças políticas importantes de todo o Estado.

Sobre Itabaiana

Neste momento a disputa que se registra em Itabaiana é entre o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) e Adailton Resende (PR), à busca de apoio do prefeito Valmir de Francisquinho para ser um deles pré-candidato a prefeito.

*** Adailton já trabalha há algum tempo e Eduardo entrou no jogo agora com o mesmo objetivo. O eleitorado aposta em Adailton.

Capela grande

O ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita, está animado. Em menos de 60 dias conseguiu formar uma chapa para disputar a Câmara Municipal da cidade, com 37 pré-candidatos.

*** Segundo Sukita os pré-candidatos se uniram para ajudá-lo a construir “Capela, que se tornará grande e próspera de novo”.

*** Para Sukita, “o relógio está no braço de Deus e Ele está nos devolvendo tudo no tempo Dele”. A reunião para apresentação dos pré-candidatos ocorreu na segunda-feira.

Um bom bate papo

Nos bastidores – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (sem partido) tem mantido conversas de bastidores com lideranças políticas, inclusive do PT.

Sobre disputa – Os partidos que integram a base aliada também abriram diálogo para evitar que o PT apresente candidatura própria.

Festa de Reis – Os festejos de Reis ainda estão sendo acontecendo em Japaratuba e devem se prolongar até o final de semana.

Fica animado – O deputado estadual Gilmar Carvalho pensa em filiar-se ao Patriota. Ficou animado com o convite para disputar a Prefeitura pelo partido.

Sobre desemprego – Lideranças petistas estão reclamando do número de desempregados, como se não tivessem nada a ver com isso.

Inscrição no Prouni – Inscrições para o Prouni já possui data marcada. Estudantes de todo o país poderão começar a se inscrever no dia 28 de janeiro.

Para Moro – Segundo o Blog do Noblat, Parte da ala militar do governo já trabalha pela candidatura de Moro à Presidência.

eSocial prorrogado – O prazo para médias empresas migrarem para eSocial foi prorrogado para janeiro do ano que vem.

Risco de contagem – Atenção! O surto de sarampo perdeu força no Brasil, mas pessoas não vacinadas ainda correm risco de contágio.