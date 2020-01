Samu fará campanha para prevenção de acidente na Passarela do Caranguejo

08/01/20 - 04:54:32

As equipes de gestão e servidores administrativos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) estarão na Passarela do Caranguejo, na Orla de Atalaia, a partir das 19h desta sexta-feira, 10, para uma ação de conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes e a diversão segura. A campanha visa também conclamar a população para o fim dos trotes passados para o Samu.

Com a parceria da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), as equipes estarão panfletando, adesivando veículos com a permissão de seus condutores e conversando com as pessoas sobre medidas básicas de prevenção aos acidentes, como destacou a superintendente do Samu, Karina Mendonça. “Vamos falar da importância do uso do cinto de segurança, de não dirigir ao beber, do uso de capacete pelos motociclistas e caronas, bem como das consequências que os trotes podem causar aos pacientes que precisam do atendimento pré-hospitalar”, disse.

Segundo a superintendente, 20% das ligações recebidas pela Central de Regulação de Urgência à qual o Samu é vinculado, são trotes. E, nos períodos de férias, as falsas ocorrências aumentam consideravelmente. “A gente perde muito tempo indo atender uma dessas brincadeiras de mau gosto ao invés de prestar assistência a quem realmente precisa. As pessoas precisam entender que é importante não passar trote”, reforçou Karina Mendonça.

Salientou a superintendente que alguns números que ligam para o Samu têm histórico de trotes, mas mesmo tendo conhecimento do fato, o Serviço não pode deixar de atender o chamado porque pode ser que daquela vez não seja um trote. “E aí a gente vai e novamente é trote”, lamentou.

Na campanha de sexta-feira à noite vão estar engajadas a superintendência, as gestões médica, de enfermagem e de frota, bem como os servidores administrativos. Mas, segundo Karina Mendonça, qualquer funcionário do Samu que tenha interesse em contribuir, pode se somar às equipes.

Fonte e foto SES