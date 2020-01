SES disponibilizará 3000 preservativos no 45° Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras

08/01/20 - 05:15:15

O 45° Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras contará com prevenção às IST/ Aids. Isso porque a Secretaria de Estado da Saúde (SES) estará apoiando a Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras, fornecendo material informativo e 3000 camisinhas durante os três dias de evento, quinta, sexta-feira e sábado, 9, 10 e 11. Os interessados poderão ir à praça da Matriz da cidade, das 9h às 17h. Já no período da noite, haverá a distribuição dos preservativos na Unidade de Saúde da Família José Muniz Barreto.

O gerente do Programa IST/Aids, Almir santana, destaca que em eventos e festas há a necessidade do engajamento do governo para orientar as pessoas. Além disso, o médico comenta que, geralmente, umas das desculpas mais frequentes das pessoas que deixa o preservativo de lado é a falta da camisinha no momento.

“Dados do Ministério da Saúde (MS) mostram que tem muita gente que diz que não usou camisinha naquele período de festa porque não tinha na hora. Então a função da campanha é disponibilizar preservativos e orientar . O nosso papel é fortalecer a cultura da prevenção, por isso, esse ano vamos ficar mais atentos nos eventos festivos. Estamos sempre apoiando os municípios para intensificar os trabalhos em torno da causa “, salienta.

O médico, ainda contextualizando, conta que os eventos que reúnem grandes aglomerados de pessoas merecem mais atenção e orientação. “Vale destacar a situação de cada município no que se refere a Aids “Dados obtidos através do SINAN WINDOWS E SINAN NET, No período de 1987 a 2019 do Município de Laranjeiras, apontam que foram diagnosticadas 40 adultos com Aids e uma criança, já no caso do HIV foram 16 adultos e nenhuma crianças. Queremos conscientizar e apoiar sempre para que os números não cresçam”, finaliza.