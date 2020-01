CBMSE: VEREADOR COBRA PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO A DENÚNCIA

08/01/20 - 13:02:17

Sempre buscando dar apoio aos colegas militares, o vereador Cabo Didi (sem partido), esteve na terça, 7, no Corpo de Bombeiros, para apoiar e cobrar providências em relação à manutenção de viaturas da corporação, bem como a aquisição de novas viaturas, já que as em uso estão com sua vida útil ultrapassada.

O parlamentar decidiu apoiar os bombeiros após denúncia formalizada sobre a precariedade da categoria, no blog Espaço Militar, que relata a falta de manutenção em equipamentos do CBMSE . Foi feita uma denúncia no Ministério Público, através da Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe (Aspra/SE), solicitando que sejam tomadas providências via Justiça, para que os problemas enfrentados pelos bombeiros tenham um solução. As viaturas estão sucateadas e precisam ser renovadas por parte do Estado, pois vêm comprometendo a segurança dos integrantes da corporação, durante a realização do trabalho, na tentativa de salvar vidas.

Na matéria do blog Espaço Militar, um dos destaques, é o mal funcionamento da viatura da APA (Alta Plataforma Aérea), que passou a ficar inoperante por mais um problema de manutenção e que é extremamente importante para que os bombeiros realizem o trabalho de resgate e de descoberta de focos de incêndio a serem combatidos. O Corpo de Bombeiros possui ainda viaturas quebradas e não tem viaturas reservas para o bom funcionamento do serviço prestado pela corporação.

“Precisamos apoiar esses guerreiros, que estão nas ruas buscando salvar vidas e que necessitam de viaturas com boa condição de uso e novas para desempenharem o trabalho com qualidade. Pedimos ao Ministério Público, que se posicione sobre o assunto para chegarmos a uma solução”, frisou o vereador.

Por Patrícia França