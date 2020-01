Prêmio Setransp de Jornalismo: Inscrições prorrogadas por sete dias

09/01/20 - 13:42:21

Atenção profissionais da comunicação, a inscrição para o Prêmio Setransp de Jornalismo Ano IX, que se encerraria nesta sexta-feira, dia 10, foi prorrogada para até o dia 17 de janeiro de 2020. A inscrição é feita totalmente online através do link https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br

Essa e outras alterações no Regulamento são destacadas aqui, confira:

2.1 – Poderão concorrer trabalhos produzidos por jornalistas profissionais, veiculados no período de 1º de janeiro de 2019 a 17 de janeiro de 2020 por órgãos de imprensa – rádio, televisão, site jornalístico, jornal/revista -, situados no Estado de Sergipe, e as inscrições estão abertas apenas durante o período de 15 de outubro de 2019 a 17 de janeiro de 2020.

5.6 –

Reportagem Especial – Upload para o sistema do exemplar da reportagem especial, com no mínimo 6 minutos de áudio ou vídeo (máxima livre), e no mínimo 4 mil caracteres de texto (máxima livre), com o tema “Consequências do transporte clandestino para saúde das pessoas e da mobilidade urbana”.

2.3 – É vedada a concorrência do inscrito em mais de uma categoria, ainda que as reportagens inscritas sejam diferentes. A restrição da concorrência em categorias diferentes pelo mesmo inscrito é para valorizar o profissional de acordo com sua área de especialização ou atuação. Esse item não se refere à categoria Reportagem Especial. Qualquer profissional pode concorrer em uma das categorias cujo tema geral é “Mobilidade Urbana: necessidade, desafios e alternativas”, e também concorrer com outro trabalho na categoria Reportagem Especial “Consequências do transporte clandestino para saúde das pessoas e da mobilidade urbana”.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju