Balada sertaneja: a dupla Beto e Sare é a primeira atração do Sextaneja

09/01/20 - 06:01:29

A balada sertaneja promovida pelo RioMar Aracaju acontece todas às sextas-feiras de janeiro, sempre às 19h, com shows gratuitas

Nesta sexta-feira (10), o RioMar Aracaju inicia temporada de música sertaneja nas praças de alimentação Rio e Mar. E para abrir o Sextaneja, o shopping apresenta a dupla Beto e Sare, com o show ‘Especial Amigos’. No repertório, os cantores prestam uma homenagem às principais duplas sertanejas do Brasil, entre elas Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, e Zezé Di Camargo e Luciano.

A playlist de Beto e Sare inclui um pot-pourri com sucessos dos anos 90, época em que o sertanejo se fortaleceu como um dos ritmos mais tocados no país. Hits como ‘É o amor’, ‘Pense em mim’, ‘Evidências’, ‘Entre tapas’, ‘Página de amigos’, ‘Da boca pra fora’, dentre tantas outras baladas que marcaram os fãs da música sertaneja.

A primeira Sextaneja acontece na Praça de Alimentação Rio, às 19h, e promete contagiar o público com o talento e o jeito alegre da dupla sergipana, Beto e Sare, de interpretar as canções do Especial Amigos. Confira a programação:

Dia 10. Especial Amigos por Beto e Sare l Praça Rio

Dia 17. Especial Marília Mendonça por Priscila Carolynne l Praça Mar

Dia 24. Especial Maiara e Maraisa + Simone e Simara por Teca Monteiro l Praça Rio

Dia 31. Especial Bruno e Marrone + Jorge e Mateus por Pedro Henrique e Gabriel l Praça Mar

RioMar Shopping

Assessoria de imprensa