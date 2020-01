BELIVALDO ENTREGA 49 NOVOS VEÍCULOS QUE SERÃO USADOS PELA PM, PC, CBM E IML

09/01/20 - 13:27:52

O governador Belivaldo Chagas iniciou o ano de 2020 trazendo importantes investimentos para o estado, mais especificamente nos serviços estratégicos da Segurança Pública de Sergipe. Nesta quinta-feira (09), foram entregues, na sede da SSP, 49 novos veículos que serão empregados no policiamento ostensivo, atividades de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e para atividades típicas do Instituto Médico Legal.

As ações estão contidas no planejamento estratégico do governo do Estado. De acordo o governador significam melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam na área. “O números estão mostrando que estamos no caminho certo. Com isso, vamos procurar ampliar essas vitórias que estamos tendo na Segurança Pública. Em termos de material humano, temos os melhores profissionais, por isso, precisamos dar condições de trabalho. Hoje entregamos veículos para atender desde o IML até as delegacias, a estrutura geral da Policia Militar e também da Policia Civil. A cada momento seguimos empenhados em estruturar melhor a Segurança Pública de Sergipe”, pontuou o governador.

Por conta da parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o envio de servidores da Segurança Pública para apoiar operações nacionais, foram enviados pela Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp), 16 veículos tipo caminhonete – 14 para a Polícia Militar e duas para o Corpo de Bombeiros. Ainda foram doados pela Senasp cinco carros Citroen Sedan, que serão entregues ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e também para a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp). Além disso, foram adquiridos mais 12 veículos Duster que irão compor a nova frota do policiamento ostensivo e investigativo da SSP.

Segundo o secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, os veículos auxiliaram ainda mais para a redução dos índices de criminalidade. “São veículos fruto de convênio e parceria com o Senasp, em contrapartida dos nossos policias civis, militares e bombeiros. Então o Governo Federal faz essa doação para o Estado de Sergipe que irá contribuir ainda mais para o nosso trabalho”.

Já o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, ressaltou que os veículos atuarão em todo o estado. “É um dia de muita felicidade para nós, porque quando entregamos uma viatura para que os policiais façam seu trabalho, na verdade, estamos presenteando a sociedade. Isso é um esforço do governo do estado, que de forma inteligente, procura driblar a crise e faz com que a Segurança Pública possa ser prioridade”, pontuou Marcony, explicando que vão receber veículos a Rádio Patrulha, o 8 Batalhão, o Batalhão de Itabaiana, delegacias de Aracaju e também do interior.

Também foram adquiridas 12 caminhonetes tipo S-10, com xadrezes. Esses carros são importantes para a condução de presos para as unidades da capital e região metropolitana. Estes 12 veículos serão destinadas para as Delegacias Metropolitanas de Aracaju.Com recursos do Proinvest, foram compradas quatro rabecões para o Instituto Médico Legal, totalizando um investimento de R$ 648 mil. Os novos veículos são utilizados em deslocamento para ocorrências em todo o estado de Sergipe e são fundamentais na estrutura de trabalho desenvolvido pelos profissionais do IML. O coordenador geral de perícias (Cogerp), Nestor Barros, enfatizou que as viatura irão contribuir para a melhoria do trabalho. “O governo do Estado não mediu esforços no sentido de melhorar a qualidade do serviço da perícia, muito obrigado a todos e eu estou extremamente satisfeito ” destacou.

Foto Marco Vieira