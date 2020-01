Biblioteca da Unit aberta ao público: número de visitantes e de títulos consultados supera os três mil por dia

A biblioteca da Universidade Tiradentes é um espaço confortável, municiado de recursos técnicos, pedagógicos e tecnológicos capaz de atender estudantes, professores e comunidade em geral.

Área destinada aos livros, dicionários e enciclopédias acomoda um acervo de mais de 150 mil exemplares que passam por renovação a cada seis meses. “É propósito da Unit manter as edições atualizadas. Em um trabalho conjunto com os docentes, mantemos uma campanha semestral de atualização bibliográfica. Caso um professor solicite uma obra que não esteja na estante, providenciamos o volume”, disse Gislene Maria da Silva Dias, gestora da biblioteca sede.

Segundo a gestora, o movimento no campus Farolândia supera todas as expectativas de visitantes e de títulos consultados. “Todos os dias cerca de três mil pessoas acessam a biblioteca que é aberta ao público. Além dos nossos alunos, egressos, estudantes de outras instituições e pessoas que estão em busca de conhecimento ou necessitam fazer pesquisas buscam informação nesse setor”, confirmou Gislene.

Com espaços para estudos, individuais e para grupos, a biblioteca do Campus da Unit Farolândia, em Aracaju(SE), disponibiliza no setor de periódicos 184 títulos (físico), técnico-científico e informativos, dentre nacionais e estrangeiros para consulta local. Também faz parte do acervo, jornais de circulação nacional e os principais diários de Sergipe. No setor de monografias, dissertações e teses, cerca de 2.300 consultas são feitas mensalmente.

A Biblioteca Central da Unit preserva uma Mapoteca, com grande variedade de material cartográfico, e o Núcleo de Estudo de Direito com 819 títulos de edições passadas, específicos da área, considerados de grande importância pelos pesquisadores, sobretudo os alunos de mestrado e doutorado que usam para estudo comparativo. O Setor de Multimeios coloca à disposição da comunidade acadêmica 55 computadores com acesso à internet, além de um acervo de materiais não convencionais, em mídias (DVD e CD) de cunho científico.

Para facilitar o acesso e possibilitar a inclusão de pessoas portadoras deficiência, a Unit disponibiliza a Biblioteca Inclusiva que possui equipamentos e softwares para atender a demanda de portadores de necessidades especiais cegos e com baixa visão, como: Lupa; Jaws (sintetizador de voz); Open Book (converte materiais impressos em imagens digitais cujo conteúdo textual é reconhecido e convertido em texto para ser falado por um sintetizador de voz.); Ampliador de tela ZoomText; Sintetizador de voz para o leitor de tela NVDA. Conta ainda com o acervo da biblioteca virtual Dorinateca, que disponibiliza livros para download nos formatos Braille, Falado e Digital Acessível DAISY para as pessoas com deficiência visual.

Exposições permanentes

A Biblioteca Sede da Universidade Tiradentes é, também, um espaço para visitação e exposições permanentes.

A Galeria Félix Mendes reúne sessenta e nove (69) expressões artísticas, entre telas e esculturas, como proposta pedagógica. O espaço recebe o nome de um artista sergipano da cidade de Estância, falecido em 13 de abril de 2013. O artista era autodidata, pintor de traços primitivistas e suas obras traduziam a alegria das festas, folguedos e tradições populares de Sergipe.

No Acervo do Reitor, uma mostra da coleção particular do professor Jouberto Uchôa, composta por livros, revistas e mídias, totalizando 864 títulos, dentre eles estão publicações de sua autoria, como: “Caminhos da capital: 150 motivos para viver as ruas de Aracaju”, “Universidade Tiradentes – do ginasial ao superior: 50 anos de educação brasileira”, “Jouberto Uchôa de Mendonça: vida & experiência”.

Doado pela família, o Acervo Joel Silveira, com quase 6 mil exemplares, expõe publicações do sergipano e obras especiais do jornalista e escritor nascido no município de Lagarto (SE), apontado como um dos maiores memorialistas do Estado com reportagens sobre o período da guerra junto à Força Expedicionária Brasileira publicadas no Diários Associados.

Funcionamento

A Biblioteca Sede da Unit está localizada na Avenida Murilo Dantas, 300, bairro Farolândia e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 22h, aos sábados das 7h às 16h. No período de férias o horário de encerramento é 18h. Mais informações por meio do telefone (79) 3218-2207 ou ainda e-mail: [email protected]

