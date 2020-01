Briga de casal termina com um homem morto e uma jovem de 15 anos ferida no interior

09/01/20 - 17:04:21

Uma violenta briga ocorrida na noite da última terça-feira (07) envolvendo um casal, terminou com um homem morto e uma jovem de 15 anos ferida no interior do estado.

As informações são de que o fato aconteceu no final da noite, na rua conhecida como “Saco do Capim”, quando uma adolescente de 15 anos foi agredida e um homem ferido com um golpe de faca.

Após a confusão, as vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas para o hospital, já que a adolescente apresentava várias escoriações pelo corpo e o homem com ferimento grave no pescoço.

Em seguida, as duas vítimas foram transferidos para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) em Aracaju.

Na tarde desta quarta-feira (08), o homem identificado por Leandro do Nacimento Dias, 34 anos, não resistiu ao ferimento e morreu.

Leandro é da cidade de Tobias Barreto e estava convivendo com a adolescente há 3 meses.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Itabaianinha.

Com informações de Rogério Monteiro, o repórter do povo.